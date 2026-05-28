Με τα στοιχεία να κατατάσσουν το 2025 ως την 8η χειρότερη υδρολογική χρονιά από τις αρχές του περασμένου αιώνα, η συζήτηση για την υδατική ασφάλεια παύει να είναι μια θεωρητική άσκηση επί χάρτου και μετατρέπεται σε ζήτημα εθνικής και επισιτιστικής επιβίωσης. Ωστόσο, πέρα από το κομμάτι της ύδρευσης, η μεγαλύτερη πρόκληση και η πιο ευάλωτη συνιστώσα της οικονομίας μας εντοπίζεται στο χωράφι. Από το 2004 μέχρι σήμερα οι Κύπριοι γεωργοί έλαβαν πλήρη παροχή νερού άρδευσης μόλις δύο φορές.

Το γεγονός ότι κατά την περίοδο 2023 – 2025 δαπανήθηκαν €72 εκατ. αποκλειστικά για έργα άρδευσης, σε συνδυασμό με τον διπλασιασμό της κρατικής στήριξης προς τα αρδευτικά τμήματα μέσω του σχεδίου de minimis (€400.000 ετησίως), δείχνει μια σαφή πρόθεση οικονομικής θωράκισης του αγροτικού κόσμου.

Περαιτέρω, η στρατηγική επιλογή να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης σχεδόν στο 100% από τις αφαλατώσεις αποτελεί το πρώτο βήμα, καθώς έτσι απελευθερώνονται οι πολύτιμες ποσότητες των φραγμάτων για τις ανάγκες των γεωργών.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος πρωτοπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιώντας το 90% του ανακτημένου νερού για την κάλυψη του 37% των αρδευτικών αναγκών. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελούν έργα ζωτικής σημασίας.

Α.Ν.