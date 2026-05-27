Μια τεράστια εγκατάσταση για αγώνα μεικτών τεχνικών πάλης στήνεται αυτές τις ημέρες έξω από τον Λευκό Οίκο, υλοποιώντας επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός υποστηρικτής του αθλήματος.

Ο αγώνας των μεικτών τεχνικών πάλης θα δοθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που εορτάζονται φέτος, αλλά και των 80ων γενεθλίων του Τραμπ που είναι εκείνη την ημέρα.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τους τεράστιους γερανούς στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου που εργάζονται για την προσωρινή κατασκευή. Όταν ολοκληρωθεί θα φιλοξενεί 5.000 θεατές.

Τα σχέδια δείχνουν ότι η αρένα θα έχει ένα οκτάγωνο «κελί» με μια σκηνή στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, αψίδα με αστέρια και πάλι όπως στη σημαία αλλά και δύο γιγαντοοθόνες.

Κάπου μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως το περιγράφει ο Guardian, θα χωρά… και μια μπάντα.

Ο Τραμπ έριξε πέρυσι την ιδέα της διοργάνωσης ενός αγώνα ΜΜΑ στους κήπους του Λευκού Οίκου, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Αϊντάχο. «Φανταστείτε το στους κήπους του Λευκού Οίκου. Έχουμε πολύ χώρο εκεί», είπε και πρόσθεσε ότι θα ήταν ένας «πλήρης αγώνας» με 20.000 έως 25.000 θεατές.

Τον Δεκέμβριο έλεγε ότι η εκδήλωση θα φιλοξενήσει «οκτώ ή εννέα αγώνες πρωταθλήματος, τους μεγαλύτερους που έχουν γίνει ποτέ».

Στην πορεία η εκδήλωση περιορίστηκε «μίκρυνε» και πλέον το πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο έναν αγώνα για το πρωτάθλημα ελαφρών βαρών μεταξύ του Ilia Topuria και του Justin Gaethje ως κύριο αγώνα, και έναν αγώνα για τον προσωρινό τίτλο βαρέων βαρών μεταξύ του Alex Pereira και του Ciryl Gane.

Ο πρόεδρος είναι από καιρό οπαδός των μεικτών πολεμικών τεχνών και είναι στενός φίλος με τον πρόεδρο του UFC.

