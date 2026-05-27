Ο Δήμος Ακάμα θα μεριμνήσει άμεσα για την πλήρη αποκατάσταση του Μνημείου Ηρώων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κισσόνεργας, μετά την κλοπή της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ 1955-59, Χρίστου Μιλτιάδους Κκέλη.

«Από την πρώτη στιγμή, οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση για τη διευκόλυνση των ερευνών» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, όπου γίνεται λόγος για «βάναυση προσβολή και ιεροσυλία» απέναντι στην ιστορική μνήμη.

Ο Δήμος Ακάμα απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το συμβάν, να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.