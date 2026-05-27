Η Κυβέρνηση θεωρεί την εκπαίδευση ως στρατηγική εθνική προτεραιότητα και βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας και κοινωνικής προόδου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τέλεσε, αργά το απόγευμα της Τετάρτης, τα εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ιδιωτικής σχολής Pascal International Education, λέγοντας ότι αποτελεί, πέραν από μια σύγχρονη εκπαιδευτική εγκατάσταση, «μια επένδυση στους ανθρώπους, στις ευκαιρίες και στο μέλλον των παιδιών μας».

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το όραμα του ιδρυτή της σχολής, Παντελή Ανδρέου, να είναι χαρούμενα τα παιδιά στο σχολείο, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς «η εκπαίδευση σήμερα δεν αφορά αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα».

«Έχει να κάνει με το να βοηθήσουμε τους νέους να αισθάνονται υποστήριξη, έμπνευση και ενδυνάμωση για ν’ αναπτυχθούν ολιστικά», είπε και πρόσθεσε πως «ένας χαρούμενος μαθητής μαθαίνει με αυτοπεποίθηση, αναπτύσσει ανθεκτικότητα και ανακαλύπτει το σκοπό, γιατί τα σχολεία έχουν ευθύνη, όχι μόνο να εκπαιδεύουν το μυαλό, αλλά και να καλλιεργούν τον χαρακτήρα, την ευημερία και τη δια βίου αγάπη για μάθηση».

Είπε επίσης πως, την ώρα που η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σε όλη την Ευρώπη οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία, την ψηφιακή ετοιμότητα, τη βιωσιμότητα και την ευημερία των φοιτητών.

«Η νέα πανεπιστημιούπολη Pascal αντικατοπτρίζει έντονα αυτές τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες συνδυάζοντας σύγχρονες υποδομές, με μια ανθρωποκεντρική εκπαιδευτική φιλοσοφία», υπέδειξε και πρόσθεσε ότι «αυτή η επένδυση δεν αφορά μόνο τα κτίρια και την τεχνολογία, αφορά την προετοιμασία των νέων για έναν κόσμο που αλλάζει ταχέως, εξοπλίζοντάς τους με γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και προσαρμοστικότητα».

Αυτές οι προτεραιότητες, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είναι στενά ευθυγραμμισμένες με το ευρύτερο όραμα και τις πολιτικές που προωθεί η Κυβέρνησή, «η οποία θεωρεί την εκπαίδευση στρατηγική εθνική προτεραιότητα και βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας και κοινωνικής προόδου».

Δίνεται, συνέχισε, σημαντική έμφαση στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και στην επένδυση σε δεξιότητες και δια βίου μάθηση.

Ο στόχος, όπως είπε, είναι σαφής και αφορά στη διασφάλιση ότι κάθε νέος είναι εξοπλισμένος για να ευδοκιμήσει σε έναν ολοένα και πιο πολύπλοκο και διασυνδεδεμένο κόσμο.

Ταυτόχρονα, συνέχισε, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης, στην προώθηση της ποιοτικής και συμπεριληπτικής μάθησης και στην προώθηση των δεξιοτήτων, της κινητικότητας και της συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη.

«Το όραμά μας είναι να οικοδομήσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με την ένταξη, τη δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη διεθνή προοπτική, πλήρως ευθυγραμμισμένο με το πράσινο και ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης», συμπλήρωσε.

Εκφράζοντας την εκτίμηση του προς το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό του Pascal, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθύνθηκε προς τους μαθητές και τις μαθήτριες, λέγοντας τους ότι αυτές οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις κτίστηκαν γι αυτούς, «για να μαθαίνετε, να αναπτύσσεστε και να ανακαλύπτετε τις δυνατότητές σας, για να αξιοποιείτε στο έπακρο κάθε ευκαιρία και να χρησιμοποιείτε ό,τι αποκτάτε εδώ, για να αγκαλιάσετε κάθε δυνατότητα και να είστε σε θέση να έχετε μια θετική συμβολή στον κόσμο γύρω σας».

ΚΥΠΕ