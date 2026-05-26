Την αφαίρεση και κλοπή της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρίστου Κκέλη στην Κισσόνεργα καταδικάζει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ ευελπιστώντας πως σύντομα οι έρευνες της αστυνομίας θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα, ώστε ναδιαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να αποκατασταθεί το μνημείο.

Η ανακοίνωση

Το ΑΚΕΛ καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια της αφαίρεσης και κλοπής της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρίστου Κκέλη στην Κισσόνεργα από άγνωστους, η οποία δικαιολογημένα προκαλεί αποτροπιασμό και αισθήματα θυμού και αγανάκτησης στους πολίτες, ιδιάιτερα τους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισσόνεργας. Την ίδια στιγμή εκφράζουμε τη συμπάθεια και συμπαράστασή μας προς τους συγγενείς του ήρωα Χρίστου Κκέλη.

Ευελπιστούμε σύντομα οι έρευνες της αστυνομίας να οδηγήσουν σε αποτελέσματα, να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να αποκατασταθεί το μνημείο.

Ευχόμαστε επίσης να είναι η τελευταία φορά που παρουσιάζονται ανάλογα απαράδεκτα φαινόμενα, είτε κλοπής προτομών ηρώων, είτε βεβήλωσης μνημείων ηρώων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία.