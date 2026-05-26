Ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα βρουν ενώπιον τους οι πέντε εκπρόσωποι της επαρχίας Πάφου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όταν αναλάβουν επισήμως τα καθήκοντα τους, θα είναι και αυτό των ολοένα και αυξανόμενων φωνών και απαιτήσεων για αντισταθμιστικά οφέλη προς τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου.

Το ζήτημα άρχισε να μπαίνει στην ατζέντα της Πάφου, μετά τις σχετικές κινήσεις από τοπικές αρχές της επαρχίας Λάρνακας που γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο της, ωστόσο «σηκώθηκε» ψηλά στην τοπική ατζέντα μετά την περυσινή κίνηση-ρεκόρ του αεροδρομίου και την παράλληλη αύξηση των δραστηριοτήτων στην αεροπορική βάση που αύξησαν κατά πολύ και την αντίστοιχη οχληρία σε μια ζώνη χιλιομέτρων πέριξ της μονάδας. Παράλληλα, η έναρξη των εργασιών επέκτασης του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου αντιμετωπίζεται από τις τοπικές αρχές που είναι στην ευρύτερη περιοχή ως δηλωτική των αναμενόμενων περαιτέρω συνεπειών στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών τους.

Το αίτημα για παροχή αντισταθμιστικών μέτρων τέθηκε ήδη από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεροκηπίας ομόφωνα και αποφασίσθηκε όπως επιδιωχθεί συνεργασία και συντονισμός με τον Δήμο Λάρνακας και τον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.

Η λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, αλλά ταυτόχρονα επιφέρει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις που επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής, επισημαίνουν οι αρχές του Δήμου Ιεροκηπίας. Μερικές από αυτές είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος, η ηχορύπανση, ο περιορισμός της ανάπτυξης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας θα μπορούσε, ως αντιστάθμισμα των επιπτώσεων αυτών, να διεκδικήσει την επιβολή ειδικού τέλους ανά επιβάτη, την χρηματοδότηση έργων υποδομής, δενδροφυτεύσεων και ζωνών πρασίνου, την βελτίωση του οδικού δικτύου για καλύτερη πρόσβαση στο αεροδρόμιο, την χρηματοδότηση κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων, αναφέρουν Τα αντισταθμιστικά αυτά μέτρα θα συμβάλουν στο να εξισορροπηθούν τα οφέλη και οι επιπτώσεις από την λειτουργία του αεροδρομίου, διασφαλίζοντας την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, υποστηρίζουν.