Ένα συγκινητικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένα χαμένο μικρό ελεφαντάκι επανενώθηκε με την οικογένειά του, έπειτα από επιχείρηση ερευνητών στο Εθνικό Καταφύγιο Σαμπούρου στη βόρεια Κένυα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το τεσσάρων μηνών θηλυκό ελεφαντάκι είχε αποκοπεί από την αγέλη του και περιπλανήθηκε μέχρι που, τυχαία, βρέθηκε σε τουριστικό καταυλισμό της περιοχής. Οι εργαζόμενοι, μην ξέροντας πώς να διαχειριστούν την κατάσταση, έδεσαν προσωρινά το ζώο σε ένα δέντρο και επικοινώνησαν με τοπική ερευνητική ομάδα ελεφάντων, υπό τον καθηγητή Τζορτζ Γουίτεμαϊερ του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κολοράντο.

Ο καθηγητής και η ομάδα του ξεκίνησαν έρευνες στο Εθνικό Καταφύγιο Σαμπούρου και τελικά εντόπισαν μια ομάδα ελεφάντων που πίστευαν σχεδόν με βεβαιότητα ότι ήταν η οικογένεια του μικρού ζώου.

Αφού έδωσαν στο εξαντλημένο ελεφαντάκι νερό και ένα δροσιστικό λασπόλουτρο, οι ερευνητές το μετέφεραν πίσω στην αγέλη του. Τη στιγμή που το μικρό κατέβηκε διστακτικά από το τρέιλερ μεταφοράς, όλοι παρακολουθούσαν με αγωνία για να διαπιστώσουν αν θα γινόταν δεκτό από την οικογένειά του.

Προς μεγάλη ανακούφιση του καθηγητή Γουίτεμαϊερ, μία από τις «θείες» του μικρού, η οποία είναι γνωστή με το όνομα Αδελαΐδα, αντιλήφθηκε την παρουσία του και πλησίασε για να το εξετάσει. Η Αδελαΐδα εξέπεμψε χαρακτηριστικές κραυγές προς το μικρό, με το ελεφαντάκι να απαντά αμέσως, προκαλώντας αλυσιδωτή αντίδραση σε ολόκληρη την αγέλη, η οποία έσπευσε να υποδεχθεί το χαμένο μέλος της οικογένειας.



«Εξαιρετικά κοινωνικά ζώα οι ελέφαντες»

Καθώς τα υπόλοιπα ζώα αναγνώριζαν το μικρό, ξεκίνησε αυτό που ο καθηγητής περιγράφει ως «τελετή υποδοχής». Με βαθιές βροντερές φωνές, κάθε ελέφαντας πλησίαζε το μικρό και σχημάτιζε γύρω του έναν σφιχτό κύκλο.

«Οι ελέφαντες είναι εξαιρετικά κοινωνικά ζώα και δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς που διαρκούν σε όλη τους τη ζωή», ανέφερε ο καθηγητής Γουίτεμαϊερ. «Παρόμοια με τις ανθρώπινες κοινωνίες, αυτοί οι δεσμοί αποτελούν τον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας των ελεφάντων και εξηγούν τις πλούσιες συμπεριφορές που παρουσιάζουν».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν αργότερα ότι η μητέρα του μικρού είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Ωστόσο, οι οικογενειακοί δεσμοί των ελεφάντων αποδείχθηκαν καθοριστικοί για την επιβίωση του ζώου, καθώς άλλα μέλη της αγέλης ανέλαβαν τη φροντίδα του.



Ισχυροί δεσμοί οικογένειας και φιλίας στις αγέλες

Οι ελέφαντες ζουν σε στενά συνδεδεμένες, θηλυκοκεντρικές ομάδες, τις οποίες καθοδηγεί ένα μεγαλύτερο θηλυκό, γνωστό ως μητριάρχης. Οι βαθιές κοινωνικές σχέσεις τους απασχολούν εδώ και δεκαετίες τους ερευνητές, αποκαλύπτοντας ισχυρούς δεσμούς οικογένειας και φιλίας μέσα στις αγέλες.

«Οι ελέφαντες είναι από τα πιο ευφυή και συναισθανόμενα ζώα με τα οποία μοιραζόμαστε αυτόν τον πλανήτη», σημείωσε ο καθηγητής Γουίτεμαϊερ.

