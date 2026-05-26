Μοιραία κόντεψε να αποβεί άσκηση που επιχείρησε να εκτελέσει άνδρας σε γυμναστήριο στην Γκουανγκντόνγκ της Κίνας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο αθλούμενος κάνοντας άσκηση σε πάγκο για στήθος, προσπάθησε να σηκώσει μια μπάρα με 145 κιλά φορτωμένη, που από λάθος χειρισμό κόντεψε να τον πλακώσει.

Ο άνδρας, που φορούσε μαύρο αμάνικο μπλουζάκι, ροζ παντελόνι και πορτοκαλί ζώνη, επιχείρησε να σηκώσει τη βαριά μπάρα, αλλά, αντί να σπάσει το προσωπικό του ρεκόρ, βρέθηκε να κινδυνεύει να τραυματιστεί.

Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του γυμναστηρίου. Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να χάνει τις δυνάμεις του στη μέση της άρσης, με τα χέρια του να τρέμουν, ενώ η μπάρα αρχίζει να κατεβαίνει επικίνδυνα προς το στήθος του. Αφού δεν μπορεί άλλο να σηκώσει το βάρος, η μπάρα πέφτει στον λαιμό του, και το πρόσωπο του άντρα κοκκινίζει από την πίεση. Η μόνη του διέξοδος ήταν να γλιστρήσει από κάτω. Σε μια κίνηση ζωής ή θανάτου, γύρισε στο πλάι και έπειτα από απεγνωσμένες προσπάθειες κατάφερε να ξεφύγει από κάτω από την μπάρα. Αφού ελευθερώθηκε, έβαλε το χέρι στον λαιμό του και στάθηκε με τα χέρια στα γόνατα, σε κατάσταση σοκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς από τους υπόλοιπους γύρω του δεν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που διέτρεξε: Ο διπλανός του συνέχισε κανονικά την άσκησή του, ενώ ένας άλλος ήταν απασχολημένος με το κινητό στο χέρι και είχε ακουστικά στα αυτιά.

