Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει το κοινό ότι προχώρησε στην τοποθέτηση προσωρινής περίφραξης στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί άμεσο μέτρο για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης δραστηριότητας των βουτιών από τους βράχους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων και δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα τόσο των επισκεπτών που επιχειρούν βουτιές όσο και των μελών των συνεργείων διάσωσης που καλούνται να επέμβουν.

Παράλληλα, η τοποθέτηση της προσωρινής περίφραξης αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας του γεωμορφώματος της περιοχής, το οποίο παρουσιάζει ενδείξεις αστάθειας, με στόχο την αποτροπή πιθανών καταρρεύσεων και την αποφυγή συγκέντρωσης επισκεπτών σε επικίνδυνα σημεία.

Η υλοποίηση του μέτρου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο πλαίσιο των αποφάσεων που λήφθηκαν σε σχετικές συσκέψεις, με κοινό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Καλείται το κοινό να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και τη σήμανση που υπάρχει στην περιοχή και να αποφεύγει δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική του ασφάλεια.

Το Τμήμα Δασών θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να λαμβάνει, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, τα αναγκαία μέτρα στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης προστασίας και ανάδειξης του χώρου.