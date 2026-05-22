«Λαβράκι» στα χέρια της ΥΚΑΝ Λεμεσού αποτελούν δύο νεαροί ηλικίας 25 και 26 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης μετά από παρακολούθηση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ΥΚΑΝ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 2 κιλών και 805 γραμμαρίων. Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν σήμερα (22/5) ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο επτά ημερών.

Οι δύο παιδικοί φίλοι φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα προμήθειας και διακίνησης ναρκωτικών, πραγματοποιώντας παραδόσεις ποσοτήτων σε διάφορες περιοχές του φράγματος του Κούρη και σε πεζοδρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΥΚΑΝ έλαβε πληροφορία ότι οι δύο νεαροί συνεργάζονταν στη φύλαξη, διακίνηση και προμήθεια κοκαΐνης και κάνναβης, τις οποίες προμηθεύονταν σε μεγάλες ποσότητες κάθε εβδομάδα. Στη συνέχεια τις αποθήκευαν στις οικίες τους και τις διοχέτευαν σε άλλα πρόσωπα, παραδίδοντάς τες σε προκαθορισμένα σημεία κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σε βάρος των δύο νεαρών είχαν εκδοθεί δικαστικά εντάλματα σύλληψης και αναζητούνταν. Το απόγευμα της Πέμπτης, μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν τον 25χρονο να κινείται σε διαφορετικές περιοχές του Ύψωνα και στη συνέχεια να μεταβαίνει από το Κολόσσι προς το φράγμα του Κούρη, περιοχή όπου σύμφωνα με πληροφορία, υπήρχε συγκεκριμένο σημείο απόθεσης ναρκωτικών.

Κατά τη διαδρομή του, ο 25χρονος προέβη σε ύποπτες κινήσεις. Σε κάποια στιγμή στάθμευσε κοντά στο φράγμα του Κούρη, κατέβηκε από το όχημά του, προσεγγίζοντας πεζός θάμνο αφού πέρασε το κιγκλίδωμα του δρόμου. Στη συνέχεια επέστρεψε στο όχημα χωρίς να κρατά κάτι στα χέρια του. Μέλη της ΥΚΑΝ προσέγγισαν το σημείο και εντόπισαν κάτω από θάμνο ένα νάιλον σακούλι, εντός του οποίου υπήρχε ποσότητα κάνναβης βάρους 1 κιλού και 100 γραμμαρίων.

Ο 25χρονος λίγο αργότερα εντοπίστηκε εκ νέου από την ΥΚΑΝ να κατευθύνεται στην περιοχή του Ύψωνα. Και πάλι στάθμευσε για λίγα λεπτά σε συγκεκριμένο σημείο με θάμνους και στη συνέχεια αποχώρησε. Μετά από έρευνα, εντοπίστηκαν στο σημείο 12 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους 1.030 γραμμαρίων.

Ακολούθως, ο νεαρός ανακόπηκε από τα μέλη της ΥΚΑΝ και στην κατοχή του, μετά από έρευνα στο όχημα, εντοπίστηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με κάνναβη. Οδηγήθηκε στη συνέχεια σε σημεία που υπέδειξε ο ίδιος, όπου είχε τοποθετηθεί μέρος των ναρκωτικών, αρνούμενος ωστόσο την εμπλοκή του.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορα σημεία για εντοπισμό ναρκωτικών, όπου σε πεζόδρομο στην περιοχή του Ύψωνα εντοπίστηκαν επιπλέον δύο συσκευασίες με κάνναβη.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 26χρονου, όπου στον κήπο εντοπίστηκε, κάτω από θάμνο, βαλίτσα πλάτης που περιείχε νάιλον διαφανείς συσκευασίες με κάνναβη. Σε αποθήκη στον κήπο εντοπίστηκαν επίσης τρεις ακόμη συσκευασίες με ναρκωτικά. Ανακρινόμενος, ο 26χρονος παραδέχθηκε την κατοχή των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στην οικία του, καθώς και τις ποσότητες που βρέθηκαν στον Ύψωνα.