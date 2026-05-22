Πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ο Παύλος Κοντίδης, μετά την ολοκλήρωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έγινε στην Κροατία, στο δεύτερο «σπίτι» του, αφού εκεί πραγματοποιεί μεγάλο μέρος της προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, ο αγώνας έγινε στην Καστέλα, που βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο του Σπλιτ, όπου προπονείται ο Κοντίδης.

