Επιστολή με την οποία σχολιάζει δημοσίευμα του Philenews απέστειλε ο μητροπολίτης πρώην Πάφου τυχικός.

Αυτούσιο το περιεχόμενο της κατωτέρω:

«Ως προς το δημοσίευμά σας με τίτλο: «Υποστηρικτές Τυχικού προειδοποιούν με σχίσμα την Εκκλησία της Κύπρου – Τι αναφέρουν σε επιστολή τους προς την Ιερά Σύνοδο», αναφερόμενο σε επιστολή πιστών προς την Ιερά Σύνοδο” ,

Σας αναφέρω ότι η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης δεν σημαίνει ότι μπορείτε να βάζετε οποιοδήποτε τίτλο ως σχολιασμό επιστολής, συνδέοντάς την με το πρόσωπό μου και με «προειδοποίηση για σχίσμα» στην Εκκλησία.

Τούτο διότι πρώτον δεν γνωρίζω για την συγκεκριμένη επιστολή, δεν έχω οργανώσει ή καθοδηγήσει οποιαδήποτε ομάδα, δεν υπάρχουν ομάδες στην Εκκλησία, έχω αποστείλει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου ό,τι μου ζητήθηκε εναρμονιζόμενο με τους Ιερούς Κανόνες, και δεύτερον όπως εσείς έτσι και οι πολίτες της Κύπρου, και οι πιστοί, έχουν δικαίωμα να εκφράζωνται. Κανείς όμως δεν έχει ασυλία σε όποιες έκνομες πράξεις.

Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι υποκινώ ούτε ότι προειδοποιώ, ούτε ότι προκαλώ σχίσμα μέσα στην Εκκλησία.

Η μόνη οδός που ακολουθώ είναι αυτή της δικαιοσύνης και το μόνο που επιζητώ είναι δίκαιη εκκλησιαστική κρίση επί όλων των ζητημάτων που με αφορούν τα οποία είναι αναποσπάστως συνδεδεμένα με τον ισχύοντα Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.

Εφόσον η διεύθυνση της Εφημερίδας Σας ή οποιοδήποτε πρόσωπο συνεχίζει να σπιλώνει το πρόσωπό μου ή να με συνδέει με σχισματικές ή αποτειχιστικές κινήσεις, θα αναγκαστώ να προβώ στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων μου εναντίον τους.

Σέβομαι όλο τον πιστό λαό, όλους τους Ιεράρχες και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, από την οποία περίμενα να με καλούσε στις συνεδρίες της, χωρίς να αποφασίζει για τα θέματα της Εκκλησίας μας ή για την ταπεινότητά μου χωρίς να παρίσταμαι και χωρίς να με ακούσει, καθ’ όσον ουδέποτε υπήρξε απόφαση αποκλεισμού μου από τις εργασίες Της.

Πορεύομαι σεβόμενος τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, έχοντας αποταθεί και στην δικαιοσύνη περί όλων των ζητημάτων που έθεσα ενώπιόν της, όχι μόνο ως πιστός αλλά και ως πολίτης, κατά τον Απόστολο Παύλο, και κατά τον Κανόνα 104 της Συνόδου της Καρθαγένης «Αποφασίστηκε οποιοσδήποτε ζητήσει από το βασιλιά κρίση κοσμικών δικαστηρίων, να στερηθεί το αξίωμά του- αν όμως ζητήσει από το βασιλιά επισκοπική κρίση, να μην τον εμποδίσει τίποτε». Το δικαίωμα αυτό είναι κανονικά και πολιτειακά αναφαίρετο».

Ο Μητροπολίτης (πρ.) Πάφου

Τυχικός