Σε κομβικό σημείο εισέρχεται η διαδικασία για την ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Πάφου, καθώς ξεκίνησε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στα πρόσωπα που αναμένεται να διεκδικήσουν τη θέση όσο και στις διεργασίες που εξελίσσονται εντός της Εκκλησίας.

Ενδιαφέρον μπορεί να υποβληθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου, την Παρασκευή 22 Μαΐου και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Αρχιεπισκοπή και να καταθέσουν γραπτώς την υποψηφιότητά τους.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην Τρίτη 26 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει για να εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων. Εφόσον δεν προκύψουν διαδικαστικά ζητήματα, παραμένει ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο άμεσης εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Ανάμεσα στα πρόσωπα για τα οποία γίνεται συζήτηση σε τοπικό επίπεδο είναι ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα. Παρά τις προηγούμενες τοποθετήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιθυμούσε να διεκδικήσει τον θρόνο υπό το νέο πλαίσιο εκλογής, πληροφορίες εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του.

Εκκλησιαστικοί και τοπικοί κύκλοι στην Πάφο εκτιμούν ότι ενδεχόμενη κάθοδος του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διαθέτει σημαντική ποιμαντική και διοικητική εμπειρία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Χωρεπίσκοπο Αρσινόης Παγκράτιο, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χρυσορρογιάτισσας, ο οποίος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την επαρχία Πάφου και θεωρείται πρόσωπο με έντονο τοπικό αποτύπωμα.

Στην εξίσωση της διαδοχής παραμένει και ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, το όνομα του οποίου είχε τεθεί από νωρίς μεταξύ των πιθανών διεκδικητών, ενώ μεταξύ των προσώπων που συζητούνται συγκαταλέγεται και ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος.

Παράλληλα, εκκλησιαστικές πηγές δεν αποκλείουν να προκύψουν και άλλες υποψηφιότητες μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς οι διεργασίες γύρω από τον Μητροπολιτικό Θρόνο παραμένουν έντονες ήδη από τους προηγούμενους μήνες.

Την ίδια ώρα, ορισμένα ονόματα φαίνεται να μένουν οριστικά εκτός. Ο Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, παρά τη σχετική φημολογία, δεν δύναται να είναι υποψήφιος, καθώς δεν πληροί την προϋπόθεση της δεκαετούς ευδόκιμης υπηρεσίας, όπως διευκρινίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο. Εκτός ενδιαφέροντος έχει θέσει εαυτόν και ο Χωρεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει εκλογή.

Καθοριστικό παράγοντα στις εξελίξεις αποτελεί ο νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου, μέσω του οποίου η εκλογή Μητροπολιτών περνά πλέον στην αρμοδιότητα της Ιεράς Συνόδου. Ως εκ τούτου, η διαδοχή στην Πάφο δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την απήχηση των υποψηφίων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και από τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν εντός του συνοδικού σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολιτικός Θρόνος Πάφου παραμένει κενός από τις 22 Μαΐου 2025, όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάσισε την έκπτωση του τότε Μητροπολίτη Τυχικού, με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο να αναλαμβάνει έκτοτε καθήκοντα Τοποτηρητή.

ΚΥΠΕ