Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19 Μαΐου 2026, η άσκηση αντιμετώπισης μεγάλης δασικής πυρκαγιάς «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2026», που διοργάνωσε το Τμήμα Δασών νοτιοανατολικά της Κοινότητας Καπέδων, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Το σενάριο προέβλεπε εκδήλωση πυρκαγιάς πλησίον της Κοινότητας Καπέδων, η οποία επεκτάθηκε εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Μαχαιρά και εξελίχθηκε σε κατάσταση κρίσης, με κίνδυνο για την κοινότητα και παρακείμενες κατοικίες.

Στην άσκηση συμμετείχαν δυνάμεις του Τμήματος Δασών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, της Πολιτικής Άμυνας, της Εθνικής Φρουράς, του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, του Τμήματος Μετεωρολογίας, των Βρετανικών Βάσεων, καθώς και εθελοντικών ομάδων.

Κατά την εξέλιξη του σεναρίου εφαρμόστηκε το σχέδιο «Αστραπή» από τις δασοπυροσβεστικές δυνάμεις του Τμήματος Δασών, ενώ ενεργοποιήθηκαν τόσο το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, όσο και το Σχέδιο «ΙΚΑΡΟΣ 2», που αφορά τις πτητικές επιχειρήσεις, με τη συνδρομή εναέριων μέσων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Βάσεων.

Στόχος της άσκησης ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η βελτίωση του συντονισμού όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δασοπυρόσβεση.

Ο συντονισμός της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε από το Τοπικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Δασών, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε χαιρετισμό του, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών αναφέρθηκε στη σοβαρότητα των δασικών πυρκαγιών και στην ανάγκη συνεχούς ετοιμότητας και στενής συνεργασίας όλων των υπηρεσιών. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Κυβέρνηση για τη στήριξη προς το Τμήμα Δασών, καθώς και όλες τις υπηρεσίες, οργανισμούς και εθελοντές που συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο προσωπικό του Τμήματος Δασών, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει στην προστασία των δασών, της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών.

