Μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με επικίνδυνα γρήγορο ρυθμό ξέσπασε χθες Δευτέρα στη Σίμι Βάλεϊ, προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν εσπευσμένη εκκένωση κατοίκων.

#BreakingNews: Evacuations have been ordered due to a fast-moving brush fire burning in Simi Valley Monday morning. #sandyfire pic.twitter.com/StPl2Q6Rh1 May 18, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Κύπρου) στη Σίμι Βάλεϊ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά τους Λος Άντζελες, με πάνω από 100.000 κατοίκους.

New Start, California: The Sandy Fire broke out this afternoon in Simi Valley, in Ventura County. Structures have already been impacted by the rapidly moving fire, and aerial and ground resources are engaged in structure protection.



This fire has already burned over 200… pic.twitter.com/DHE6pLQOrU — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 18, 2026

«Εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα κι απειλεί κτίρια και υποδομές», τόνισε το πυροσβεστικό σώμα, προσθέτοντας πως κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα» για να την αντιμετωπίσουν.

Sandy Fire in Simi Valley: 500 acres, zones 32-35 evacuated, Thousand Oaks under warning.



Possible cause: a guy called police at 10:30 a.m. saying he was clearing brush with a tractor, hit a rock, sparked it.



200 firefighters, 3 air tankers, 5 helicopters on scene. pic.twitter.com/UqUJlwRSji May 18, 2026

Η διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων αφορά τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς έλαβε απλά «προειδοποίηση» για την ώρα.

