Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την προκήρυξη δύο σημαντικών Σχεδίων που ενισχύουν την προσχολική εκπαίδευση και στηρίζουν ουσιαστικά τις οικογένειες.

Το πρώτο Σχέδιο αφορά την προκήρυξη του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι τεσσάρων (4) ετών για τη σχολική χρονιά 2026-2027, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί συνέχεια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης πολιτικής, επιδοτώντας μέχρι και το 80% του κόστους διδάκτρων και σίτισης για οικογένειες που έχουν εγκριθεί για Επίδομα Τέκνου, με αυξημένη στήριξη για παιδιά ηλικίας μέχρι δύο ετών.

Η υλοποίησή του έχει ήδη αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση συμμετοχής παιδιών μέχρι τριών ετών στην προσχολική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπερβαίνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2030. Παράλληλα, το Σχέδιο συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Το δεύτερο Σχέδιο αφορά την προκήρυξη του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων για παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών μέχρι την ηλικία της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2026-2027, το οποίο εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε όλες τις οικογένειες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, διασφαλίζοντας καθολική πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση σε μια κρίσιμη ηλικιακή φάση. Η επιδότηση ανέρχεται στα €130 μηνιαίως για φοίτηση σε κοινοτικά νηπιαγωγεία και στα €200 για ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Συνολικά, τα δύο Σχέδια καλύπτουν περίπου 23.000 παιδιά από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των 4 ετών και 4 μηνών, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €23 εκατομμύρια για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεχίζει να επενδύει στο παιδί και την οικογένεια, διαβεβαίωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, «υλοποιώντας πολιτικές που ενισχύουν την ισότητα, στηρίζουν την εργασία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία».