Μια μαζική τελετή γάμου 1.000 ζευγαριών πραγματοποιήθηκε στο Ιράν, με τους γαμπρούς και τις νύφες να παρελαύνουν πάνω σε διακοσμημένα στρατιωτικά οχήματα στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ιμάμ Χουσεΐν και συγκέντρωσε περισσότερα από 100 ζευγάρια, ενώ εντάχθηκε σε μια ευρύτερη κυβερνητικά υποστηριζόμενη πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχαν συνολικά περίπου 1.000 ζευγάρια σε διάφορα σημεία της πόλης.

Τα στρατιωτικά οχήματα, που χρησιμοποιήθηκαν ως «νυφικά αυτοκίνητα», ήταν στολισμένα με μπαλόνια και λουλούδια, δημιουργώντας μια εικόνα που συνδύαζε τον εορταστικό χαρακτήρα του γάμου με στοιχεία κρατικής προβολής και πατριωτισμού.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα πορτρέτα των ηγετών του Ιράν που είχαν αναρτηθεί στα οχήματα, καθώς και η παρουσία ενός πυραύλου σε λιλά χρώμα κοντά στη σκηνή της εκδήλωσης, στοιχείο που ενίσχυσε τον πολιτικό συμβολισμό της τελετής.

Η πρωτοβουλία ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο το ιρανικό κράτος επιχειρεί να συνδυάσει κοινωνικές εκδηλώσεις με μηνύματα εθνικής ενότητας και πολιτικής ταυτότητας, μετατρέποντας έναν μαζικό γάμο σε δημόσιο γεγονός με ευρύτερη κοινωνική και πολιτική διάσταση.

