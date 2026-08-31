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Στη δημοσιότητα δόθηκαν από τα Τουρκοκυπριακά ΜΜΕ φωτογραφίες των αγνοουμένων αλλά και των θυμάτων από το ναυάγιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/08) ανοιχτά της Κερύνειας.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται, μέχρι στιγμής, στους οκτώ, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων συνεχίζονται. Συνολικά 242 επιβάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί, σύμφωνα με τον «υπουργό μεταφορών», Ερχάν Αρικλί.

Η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων του ναυαγίου του καταμαράν της Filojet, συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με αεροσκάφη, drones, ελικόπτερα με εξοπλισμό νυχτερινής όρασης και πλοία, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσουν και πάλι οι έρευνες από αέρος και θάλασσας. Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο «εθνικό πένθος», μέχρι τη δύση του ήλιου στις 2 Σεπτεμβρίου.

Βίντεο από τις ολονύχτιες έρευνες

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται παιδιά, οικογένειες και ηλικιωμένοι, με τις «αρχές» και τους οικείους τους να απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε έχει δει ή διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πιο κάτω πρόσωπα να επικοινωνήσει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, την πλησιέστερη «δύναμη ασφαλείας».

Σύμφωνα με τα Τ/κ ΜΜΕ ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται η 14χρονη Saliha Miray Biçer και ο 6χρονος αδελφό της, Mehmet Asaf Biçer.

Nihat Pancar

Elif Bayır, Mehmet Bayhan και η 14χρονη Nisa Törer

Nurcan Hilaloğlu, Asel Hilaloğlu και Nazife Özbolat

Elmas Demir, Gülcan Gülay, Şerife Özdemir και Hüseyin Özdemir

Nurcan Hilaloğlu και η κόρη της, Mehmet Nuri Ayran και Özgür Gönül

İsmail Kurt

Süleyman Erdoğan

Στο μεταξύ, η ταυτότητα ενός εκ των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία έγινε γνωστή. Ο αθλητικός σύλλογος Doğan Türk Birliği ανακοίνωσε ότι η Nuray Zeytun, μητέρα της αρχηγού της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του συλλόγου, Müzeyyen Dilek Özbiler, έχασε τη ζωή της στο ναυάγιο.

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, ο σύλλογος ανέφερε: «Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την εκλιπούσα και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας, καθώς και ευχές για δύναμη και υπομονή, στην αρχηγό μας Müzeyyen Dilek Özbiler, την οικογένεια και τους οικείους της».

«Ζει η γυναίκα μου;»

Χθες το βράδυ, μετά τη συνεδρία στο κέντρο διαχείρισης κρίσεως που είχε στηθεί στο λιμάνι της Κερύνειας ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν άρχισε να κάνει δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, όταν σε κάποια στιγμή ένας άνδρας άρχισε να φωνάζει προς το μέρος του ρωτώντας τον αν ζει η γυναίκα του, που ήταν στο πλοίο. Ώρες περίμενε να του πει κάποιος αλλά δεν έλαβε καμιά απάντηση. «Δεν αντέχω αδερφέ μου (abi), δεν αντέχω. Ζει η γυναίκα μου; Πέστε μου, ζει;» Ο Τ/κ ηγέτης έχοντας δίπλα του τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ προσπαθούσε να του εξηγήσει ότι οι έρευνες συνεχίζονται με τον άνδρα όμως να λέει «Όχι αδερφέ μου, όχι. Όλα είναι ψέμα».

Εξάλλου, από το απόγευμα χθες, πολλοί συγγενείς που είχαν μαζευτεί έξω από το λιμάνι της Κερύνειας και τα νοσοκομεία όπου είχαν μεταφερθεί οι διασωθέντες άρχισαν να φωνάζουν και να επιτίθενται στους «αστυνομικούς» ζητώντας να πληροφορηθούν εάν οι συγγενείς τους ήταν ζωντανοί, νεκροί ή αγνοούμενοι. Αν ήταν τραυματίες ήθελαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Κάποια νοσηλευτήρια δημοσιοποίησαν ονόματα των επιβατών που είχαν μεταφερθεί εκεί για περίθαλψη ή έλεγχο.

Βίντεο που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο δείχνουν ακόμα και λιποθυμικά επεισόδια από συγγενείς που δεν άντεξαν την πίεση.

Συνελήφθη ο καπετάνιος και μέλη του πληρώματος

Σημειώνεται πως για την τραγωδία συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου και επτά μέλη του πληρώματος και έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Ο Αρικλί ανέφερε ότι το πλοίο έχει καταλήξει στον βυθό της θάλασσας, σε βάθος 514 μέτρων, και πρόσθεσε ότι από την Τουρκία αναμένεται να φτάσει στην περιοχή ειδικά εξοπλισμένο σκάφος, καθώς και δύτες, προκειμένου να συνδράμουν στην έρευνα.

Εν τω μεταξύ, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να εξεταστούν όλες οι πτυχές του περιστατικού και ότι ο καπετάνιος του πλοίου και επτά μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί «υπό κράτηση».

Χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «τη χειρότερη θαλάσσια τραγωδία που έχει βιώσει ποτέ η Κύπρος», ο Ουστέλ σημείωσε ότι, «κάθε πτυχή αυτού του περιστατικού θα διερευνηθεί. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια θα αποκαλυφθεί. Δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για οποιονδήποτε διαπιστωθεί ότι φέρει ευθύνη ή έχει διαπράξει παράλειψη».

Ανακοίνωσε ακόμη ότι αναμενόταν να φτάσει στα κατεχόμενα ένα πλοίο έρευνας και διάσωσης του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί έρευνες σε βάθος έως και 1.000 μέτρων.

Εκτιμήσεις και ερωτηματικά

Ο Τούρκος ναυτικός εμπειρογνώμονας και ακαδημαϊκός, Σιενόλ Τσιαλισκάν ανέφερε σε ένα τουρκικό κανάλι ότι τα σκάφη τύπου καταμαράν είναι συνήθως αρκετά δύσκολο να βουλιάξουν, αλλά επέστησε την προσοχή στις πιθανότητες τεχνικών δυσλειτουργιών, ζημιών στο πλοίο η/και ρωγμών, που δεν έγιναν αντιληπτά εγκαίρως, σημειώνοντας τη χθεσινή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Πρόσθεσε ότι το πλοίο έγειρε πολύ γρήγορα αντί να βυθιστεί αργά και αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί.

Η Τουρκάλα ειδικός στο Ναυτικό Δίκαιο, Εμετιέ Γκιουζιούτγκιουζελί ανέφερε στο τουρκικό κρατικό κανάλι TRT, ότι η έρευνα δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στα αίτια της βύθισης του πλοίου, αλλά και στη διαδικασία εκκένωσης του πλοίου, εάν οι υδατοστεγείς πόρτες λειτουργούσαν, την καταλληλότητα του κύτους του πλοίου, την κατανομή των επιβατών και του φορτίου, τις πιστοποιήσεις και τις επιθεωρήσεις, καθώς και τη χρήση σωστικών λέμβων και λέμβων διάσωσης.

Τόνισε επίσης ότι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία είναι εάν τα απαραίτητα συστήματα για την εκκένωση των 267 ατόμων που επέβαιναν στο πλοίο ενεργοποιήθηκαν έγκαιρα και σωστά. Τόνισε δε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι καταθέσεις μαρτύρων μαζί με τα τεχνικά και νομικά ευρήματα.

Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι άρχισαν επίσης να θέτουν από χθες ερωτήματα δημόσια για το ναυάγιο επικρίνοντας τον «υπουργό μεταφορών», Ερχάν Αρικλί. Η διευθύντρια της ιστοσελίδα Μπουγκιούν Κίπρις, Αϊσεμντέν Ακίν έγραψε πως αρχικά στο συγκεκριμένο καταραμάν δεν δόθηκε χθες άδεια απόπλου λόγω κακοκαιρίας, αλλά μια ώρα μετά τελικά η έγκριση δόθηκε και το πλοίο βυθίστηκε ανοικτά της Κερύνειας.

Η δημοσιογράφος επισημαίνει ότι το «τμήμα λιμένων» υπάγεται στον «υπουργό μεταφορών» και είναι ο Ερχάν Αρικλί που πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί τελικά δόθηκε η άδεια.

«Ποιος άλλαξε την αρχική απόφαση ‘δεν μπορεί να αποπλεύσει’; Ποιος υπέγραψε το έγγραφο αναχώρησης από το λιμάνι για τη Filo Jet; Σε ποιες πληροφορίες βασίστηκε αυτή η απόφαση; Ο Ερχάν Αρικλί δεν μπορεί απλά να λέει ‘Το πλοίο επιθεωρήθηκε πριν από δύο μήνες!’ Είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει στο κοινό την άδεια διαδρομής, τις εκθέσεις επιθεώρησης και το έγγραφο αναχώρησης από το λιμάνι που εκδόθηκε την ημέρα της τραγωδίας!», έγραψε.

Στο μεταξύ, μια άλλη ιστοσελίδα αναφέρει ότι το καταμαράν, που τώρα ονομάζεται FILO JET, χρησιμοποιούνταν επίσης για δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας – κατεχομένων πριν από 23 χρόνια με το όνομα IRIS JET. Η ταυτότητα του πλοίου παραμένει η ίδια: IMO 8962034.

Το δημοσίευμα αναφέρεται σε απόφαση του Γαλλικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2009, σύμφωνα με την οποία το IRIS JET λειτουργούσε από τη Meltem Sea Buses για τη μεταφορά επιβατών μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενων. Το 2003, το καταμαράν χτύπησε σε αποβάθρα κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού στο λιμάνι και λίγες μέρες αργότερα, είχε αρχίσει να μπάζει νερό σε μια διαδρομή Τουρκίας – κατεχόμενων. Για το περιστατικό υπήρξε διαφορά και δικαστική διαμάχη μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείες και της πλοιοκτήτριας τότε εταιρείας.

Το πλοίο αργότερα άλλαξε ιδιοκτήτες, σημαία, έγινε ανακαίνιση και 23 χρόνια μετά μέσω της Filo jet εκτελεί το ίδιο δρομολόγιο.

Μια άλλη Τ/κ δημοσιογράφος, η Αϊσού Μπασρί Ακτέρ έγραψε ότι το καταμαράν με το όνομα FiloJet, με αριθμό IMO 8962034, είναι 26 ετών. Κατασκευάστηκε στη Γαλλία και έχει μια μάλλον περίπλοκη ιστορία, αναφέρει καθώς έχει αλλάξει σημαίες πολλές φορές: είχε σημαίες της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Καραϊβικής, του Παναμά. Κατασχέθηκε και ρυμουλκήθηκε σε ναυπηγείο, όπου παρέμεινε για 4 χρόνια και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε εκτεταμένες επιδιορθώσεις.

Η Ακτέρ επικαλείται δημόσια προσβάσιμα δεδομένα στο διαδίκτυο και σημειώνει ότι από την κατασκευή του το 2000 έως το 2024, το πλοίο χρησιμοποιούσε το όνομα Iris Jet. Τα αρχεία ταξινόμησης, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά στη ναυτιλία – εξηγεί – είναι επίσης πολύπλοκα και φέρνει ως παράδειγμα ότι το πλοίο φαίνεται να έχει αφαιρεθεί από το Ρωσικό Ναυτικό Μητρώο, αλλά η ακριβής ημερομηνία είναι ασαφής. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα αρχεία, γράφει και αναφέρει ότι αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες λέγοντας ότι η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρονται είναι ζωτικής σημασίας, όπως και η διερεύνηση των πολυάριθμων ισχυρισμών που αφορούν το πλοίο.