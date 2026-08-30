Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πλάνα που προκαλούν συγκλονισμό βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το πλοίο που βυθίστηκε στα ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Βίντεο που δημοσίευσε η Kibris Postasi, δείχνει τις σκηνές πανικού και αγωνίας που επικρατούσαν μέσα στο Filo Jet, όταν αυτό άρχισε να παίρνει νερά από τη θάλασσα.

Δείτε τα βίντεο

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί από την τουρκοκυπριακή ηγεσία 7 νεκροί και 23 αγνοούμενοι. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε ότι πλέον το πλοίο βρίσκεται σε βάθος 500 μέτρων και οι έρευνες συνεχίζονται κοντά στην επιφάνεια του νερού.

Πρόκειται για το επιβατηγό Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet, το οποίο βρισκόταν περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Κερύνειας όταν ανετράπη. Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 267 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το BBC επικαλούμενο το Marine Traffic, το σκάφος Filo Jet είναι ταχύπλοο πλοίο που φέρει τουρκική σημαία. Έχει μήκος 40 μέτρα και πλάτος 10 μέτρα. Φαίνεται να αναχώρησε από το λιμάνι της Κερύνειας στα κατεχόμενα στις 11:58. Προορισμός του ήταν το λιμάνι Τάσουτζου (Σελεύκεια) της Μερσίνας στη νότια Τουρκία, όπου αναμενόταν να φθάσει στις 17:52 τοπική ώρα.