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Στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.) για εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα επιχείρηση στην επαρχία Λάρνακας.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 48 υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεκατέσσερα πρόσωπα έχουν ήδη απελαθεί – επαναπατριστεί, ενώ οι υπόλοιποι 34 μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας, όπου αναμένεται, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Συνεργασίας, να τροχιοδροηθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού τους στις χώρες καταγωγής τους.