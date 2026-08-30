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Συνεχίζει να νοσηλεύεται με κατάγματα στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι η 57χρονη συμβία του επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο χθες το απόγευμα όταν το σκάφος του διαλύθηκε λόγω της ακραίας κακοκαιρίας, στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο στην Αγία Νάπα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία η κατάσταση της υγείας της 57χρονης δεν εμπνέει ανησυχία. Σ’ ό,τι αφορά στην 30χρονη κόρη του έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Εξετάσεις ώστε να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί, εν τω μεταξύ, ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές θα ληφθούν καταθέσεις από τους άλλους δύο ιδιοκτήτες των σκαφών, το ένα εκ των οποίων διαλύθηκε, από τα πέντε πρόσωπα που διασώθηκαν από την Αστυνομία και το ΚΣΕΔ, καθώς και αυτόπτες μάρτυρες. Στο μικροσκόπιο θα τεθούν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς και μαρτυρίες με στόχο να διαφανεί πού ήταν προσδεδεμένα τα σκάφη και πώς παρασύρθηκαν. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 76χρονου επιχειρηματία, θα εξακριβωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις καταδεικνύουν πως ο Ντίμης Μαυρόπουλος είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του σκάφους του, σε αντίθεση με τη συμβία και την κόρη του που πρόλαβαν να πηδήξουν στη θάλασσα και περισυνελέγησαν έγκαιρα από τα ελικόπτερα που επιστράτευσε το ΚΣΕΔ. Υπενθυμίζεται πως η Αστυνομία και πολίτες διέσωσαν πρόσωπο, το οποίο επέβαινε στο πρώτο σκάφος που είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικό, ενώ διασώθηκαν από ελικόπτερα άλλα δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο τρίτο σκάφος, που τελικά δεν βυθίστηκε.

Στην περιοχή της τραγωδίας διενεργούνται από το νωρίς πρωί της Κυριακής έρευνες από λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας, ώστε να διαφανεί εάν υπάρχει πετρελαϊκή ρύπανση. Πληροφορίες του philenews από το Τμήμα Αλιείας αναφέρουν πως δεν εντοπίστηκε σοβαρή ρύπανση από πετρέλαιο στην περιοχή, αφού στα πλείστα σημεία έχει εξατμιστεί. Όπως μας αναφέρθηκε στην περιοχή θα σπεύσει και δύτης προκειμένου να διαφανεί και η κατάσταση του βυθού. Σ’ ό,τι αφορά στα συντρίμμια των δύο σκαφών αναμένεται να δρομολογηθεί διαδικασία ανέλκυσής τους τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

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