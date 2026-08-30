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Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιοχές της Λευκωσίας, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρέασαν την Κύπρο, με τα συνεργεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου να βρίσκονται επί ποδός για αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, οι βλάβες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ήταν εκτεταμένες, ενώ μόνο χθες το τηλεφωνικό κέντρο της Αρχής δέχθηκε περίπου 18.000 κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα συνεργεία της ΑΗΚ συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να επανέλθει πλήρως η ηλεκτροδότηση, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση όλων των επιδιορθώσεων.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σειρά προβλημάτων σε ολόκληρη την Κύπρο, με πτώσεις δέντρων, ζημιές σε υποστατικά, πυρκαγιές που προκλήθηκαν από κεραυνούς, καθώς και περιστατικά με ηλεκτροφόρα καλώδια που υπέστησαν βλάβες και προκάλεσαν σπινθηρισμούς και εκρήξεις.

Η ΑΗΚ συνεχίζει να αξιολογεί την κατάσταση στο δίκτυο και να ανταποκρίνεται στα περιστατικά που καταγράφονται, με προτεραιότητα την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις επηρεαζόμενες περιοχές.