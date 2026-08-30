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Μια από τις πιο έντονες καλοκαιρινές κακοκαιρίες των τελευταίων ετών έπληξε το Σάββατο την Κύπρο, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό, τραυματίες, εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα σε όλες σχεδόν τις επαρχίες της χώρας.

Το αποκορύφωμα της τραγωδίας, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο, όπου έχασε τη ζωή του ο γνωστός επιχειρηματίας και πρώην οδηγός αγώνων ράλι Ντίμης Μαυρόπουλος, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε βρέθηκε αντιμέτωπο με τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες και προσέκρουσε στα βράχια.

Στο σκάφος επέβαιναν και άλλα πρόσωπα, τα οποία διασώθηκαν, ενώ η κόρη του και η σύντροφός του μεταφέρθηκαν για νοσηλεία. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κινητοποίησε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Εθνική Φρουρά.

Η κακοκαιρία, που συνοδεύτηκε από έντονες καταιγίδες, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, προκάλεσε προβλήματα σε ολόκληρο το νησί, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση.

Η Λευκωσία στο μάτι του κυκλώνα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 357 κλήσεις παγκύπρια, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά την επαρχία Λευκωσίας. Τα περιστατικά αφορούσαν κυρίως αντλήσεις υδάτων, πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, καθώς και ζημιές που προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και τις βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερη κινητοποίηση προκάλεσε περιστατικό στον Άγιο Δομέτιο, όπου παιδάκι εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα σε βεράντα διαμερίσματος στον τέταρτο όροφο. Οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν χωρίς να τραυματιστεί.

Μέχρι αυτή την στιγμή το ΕΣΚΕΠΥ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχθηκε (357 κλήσεις Παγκύπρια). 332 για την Επαρχία Λευκωσίας και άλλες 25 στις άλλες Επαρχίες που αφορούσαν κατά αποκλειστικότητα τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Πολλές από τις κλήσεις… — Andreas Kettis (@akettis) August 29, 2026

Στην πρωτεύουσα καταγράφηκαν τα περισσότερα προβλήματα, με πλημμυρισμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Η έντονη δραστηριότητα των κεραυνών και οι ισχυρές ριπές ανέμου προκάλεσαν σειρά βλαβών στο δίκτυο της ΑΗΚ, με συνεργεία να εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Συγκεκριμένο παράδειγμα, αποτελεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε μεγάλο περιφραγμένο χώρο στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου βρισκόταν μεγάλος αριθμός παλιών οχημάτων, παλιές οικιακές συσκευές και οικοδομικά υλικά.

Χάος σε Λάρνακα και Αμμόχωστο

Από την μανία της κακοκαιρίας, δεν θα μπορούσε να γλυτώσει η επαρχία Λάρνακας, στην οποία καταγράφηκαν ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας σημειώθηκαν υδροστρόβιλοι στη θάλασσα, ανοικτά της Λάρνακας, ενώ παρέμενε ανοικτό το ενδεχόμενο εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων λόγω της μεγάλης αστάθειας στην ατμόσφαιρα.

Στον Κάτω Δρυ, άνδρας από τη Σρι Λάνκα χτυπήθηκε από κεραυνό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε ανησυχία.

Στο Αυγόρου, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη κατοικίας, προκαλώντας ζημιές, ενώ η οικογένεια που διέμενε στο σπίτι φιλοξενήθηκε προσωρινά με ευθύνη του Δήμου Αγίας Νάπας.

Στην επαρχία Λεμεσού, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στο Δάσος Κυπαρισσιάς, στην περιοχή Καψάλα, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επεμβαίνουν άμεσα και να περιορίζουν τη φωτιά. Σημειώθηκε επίσης, συσσώρευση υδάτων σε πολλές κεντρικές αρτηρίες της πόλης, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος στο οδικό δίκτυο.

Η κακοκαιρία «χτύπησε» φάρμα στην Πάχνα – Κινδύνεψε κτηνοτρόφος

Σοβαρές ζημιές, προκλήθηκαν σε φάρμα στην περιοχή της Πάχνας, όταν οι ισχυροί άνεμοι σήκωσαν το υπόστεγο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε μέρος του υποστατικού. Διαβάστε περισσότερα.

Μπάχαλο και στους αιθέρες από τις καταιγίδες

Προβλήματα δημιούργησαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις και στην εναέρια κυκλοφορία στο νησί μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, λόγω της κακοκαιρίας αεροπλάνα απέφυγαν να προσεγγίσουν το νησί μας με αποτέλεσμα να εκτραπούν τουλάχιστον 11 πτήσεις.

Συγκεκριμένα, η πρώτη πτήση ήταν από Δανία με κατεύθυνση την Πάφο, αλλά τελικά κατέληξε στη Ρόδο. Άλλες δέκα που επρόκειτο να φθάσουν στο αεροδρόμιο Λάρνακας, από τις 12:00 μέχρι τις 13:30, έκαναν εκτροπή για Πάφο, Ρόδο και Λίβανο.



Τρόμος στο οδικό δίκτυο από τις κατολισθήσεις

Προβλήματα σημειώθηκαν και στο οδικό δίκτυο, κυρίως στις ορεινές περιοχές, όπου καταγράφηκαν κατολισθήσεις πετρών και χώματος. Μεταξύ των δρόμων που επηρεάστηκαν ήταν οι δρόμοι Γερακιών – Κύκκου, Ορκόντα – Κάμπου, Κάμπου – Χάντουπα – Πύργου και Κάμπου – Κύκκου.

Η κακοκαιρία έφερε και θεαματική αλλαγή στις καιρικές συνθήκες, καθώς η θερμοκρασία υποχώρησε περίπου 10 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Από τους 36-37 βαθμούς που θεωρούνται φυσιολογικοί για την περίοδο, η θερμοκρασία έπεσε γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, τα έντονα φαινόμενα οφείλονταν σε οργανωμένη διαταραχή που έφθασε στην περιοχή από τα βόρεια, προκαλώντας τόσο τις καταιγίδες όσο και τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Τα φαινόμενα άρχισαν σταδιακά να εξασθενούν από το απόγευμα, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται μόνο μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και χωρίς καταιγίδες αντίστοιχης έντασης.