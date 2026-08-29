Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συναγερμός σήμανε στα κινητά πολιτών από το σύστημα CY-Alert, το μεσημέρι του Σαββάτου, προειδοποιώντας για κίνδυνο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το μήνυμα, στις περιοχές όπου εκδηλώνονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων, με τις Αρχές να καλούν το κοινό να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις.

Αυτούσιο το μήνυμα, το οποίο έλαβαν πολίτες που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του νησιού:

«Στην περιοχή σας υπάρχει έντονη βροχόπτωση με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις και παραμείνετε στο σπίτι σας, για τη δική σας ασφάλεια. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε και να ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

In your area there is heavy rainfall with an increased risk of flooding. Avoid unnecessary travel and remain at home for your safety. Stay informed and follow the instructions of the Authorities».