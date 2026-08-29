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Εντυπωσιακές αλλά και επικίνδυνες εικόνες καταγράφηκαν εν μέσω της κακοκαιρίας που επηρεάζει την Κύπρο, με ισχυρές ριπές ανέμου να λυγίζουν μεγάλο δέντρο, ενώ την ίδια ώρα σημειώνονται εκρήξεις και έντονοι σπινθηρισμοί σε ηλεκτροφόρο καλώδιο, στο Καϊμακλί.

Στο βίντεο φαίνεται το δέντρο να ταλαντεύεται έντονα από τη δύναμη του ανέμου, ενώ σε κοντινή απόσταση καταγράφονται διαδοχικές λάμψεις και εκρήξεις από το ηλεκτρικό δίκτυο, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει σειρά προβλημάτων σε διάφορες περιοχές, με αναφορές για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, πυρκαγιές από κεραυνούς και σπινθηρισμούς ηλεκτρικών καλωδίων.

Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια και σημεία όπου έχουν σημειωθεί ζημιές στο δίκτυο και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.