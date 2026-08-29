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Τόσο καιρό ζούσαν με την αγωνία για το κατά πόσον θα εξασφαλίσουν θέσεις, τώρα αγωνιούν για το πότε θα προλάβουν να κανονίσουν όλα όσα πρέπει.

Ο λόγος για χιλιάδες Κύπριους που πέτυχαν στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Φυσικά, τη μεγαλύτερη αγωνία την έχουν οι γονείς, οι οποίοι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να βάλουν άδεια από την εργασία τους, να βρουν αεροπορικά εισιτήρια και να μεταβούν στο άψε-σβήσε στις διάφορες περιοχές για να κανονίσουν τα παιδιά τους.

ΛΙΑ