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Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο στην πόλη Μποζχού της Κίνας, όταν περαστικός αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να σώσει ένα δίχρονο κοριτσάκι που έπεσε από ύψος περίπου έξι μέτρων.

Το περιστατικό συνέβη στις 21 Αυγούστου, με τα πλάνα να δείχνουν το παιδί να κάθεται στην άκρη ψηλού περβαζιού, έχοντας τα πόδια του κρεμασμένα στο κενό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το κοριτσάκι γλιστρά από το περβάζι και πέφτει στο κενό. Ο άνδρας καταφέρνει να το πιάσει εν μέρει, απορροφώντας σημαντικό μέρος της δύναμης της πτώσης. Ωστόσο, το κοριτσάκι γλιστρά από τα χέρια του και καταλήγει στο πεζοδρόμιο.

Παρά την τρομακτική πτώση, το παιδί απέφυγε τα χειρότερα και υπέστη μόνο κάταγμα στον αστράγαλο.

A 2-year-old girl fell from a 6-meter ledge in Anhui, and a passerby named Chu Liang rushed over and caught her barehanded. The girl suffered only a hairline ankle fracture. True hero! pic.twitter.com/YPcrVPEs6i August 25, 2026

Η συγκινητική στάση του περαστικού που έσωσε τη 2χρονη

Ο άνδρας που έσπευσε να βοηθήσει ονομάζεται Τσου Λιανγκ και είναι 39 ετών.

Ο ίδιος εκτιμά ότι κατάφερε να απορροφήσει μεγάλο μέρος της δύναμης από την πτώση του παιδιού. Και, πράγματι, μετά το περιστατικό αντιμετώπισε και ο ίδιος πόνους, καθώς για περίπου μία ημέρα δεν μπορούσε να σηκώσει το χέρι του, ενώ πονούσαν επίσης το πόδι και η μέση του.

Η μητέρα του κοριτσιού, η οποία αναφέρεται ως κυρία Γουάνγκ, επιχείρησε να του προσφέρει χρήματα ως «ευχαριστώ». Ο Τσου, όμως, αρνήθηκε να τα πάρει, ενώ δεν θέλησε ούτε να της δώσει το όνομα ή το τηλέφωνό του.

Η μητέρα έμαθε τελικά ποιος ήταν ο άνθρωπος που έσωσε την κόρη της από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Ο Τσου Λιανγκ έσωσε το παιδί μου, επομένως φυσικά πρέπει να τον ευχαριστήσω. Διαφορετικά, θα ένιωθα απαίσια», δήλωσε η ίδια.

Πώς βρέθηκε το 2χρονο κοριτσάκι στο περβάζι

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα σε τοπικά Μέσα, βρισκόταν στο σπίτι και τακτοποιούσε όταν η μικρή κατάφερε, για άγνωστο λόγο, να κλειδώσει την εξώπορτα.

Η Γουάνγκ προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κλωτσώντας την, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Την ώρα που έψαχνε να βρει το κλειδί, άκουσε φωνές ανθρώπων από τον δρόμο. Βγαίνοντας έξω, διαπίστωσε ότι η κόρη της είχε πέσει από το κτίριο.

Το κοριτσάκι φέρεται να είχε βρεθεί στο περβάζι αφού προηγουμένως είχε σκαρφαλώσει από ένα παράθυρο.

Η μικρή μεταφέρθηκε στον γιατρό και πλέον αναρρώνει στο κρεβάτι.

A 2-year-old girl fell from a ledge 20 feet above the ground.



Chu Liang saw her.



Ran underneath.



Put his arms out.



And caught her.



Then refused the family's reward. Didn't even give them his name.



Selfless. pic.twitter.com/3kPsrEJNng — 🇺🇸 The FJC 🇺🇸 (@The_FJC) August 24, 2026

Παρότι κατάφερε να αποτρέψει μια ακόμη πιο σοβαρή εξέλιξη, ο Τσου δήλωσε πως αισθάνθηκε άσχημα επειδή δεν κατάφερε να πιάσει εντελώς το παιδί. «Αν είχα καταφέρει να πιάσω το παιδί, δεν θα είχε τραυματιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όταν πληροφορήθηκε ότι η 2χρονη δεν είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ένιωσε ανακούφιση.

Η αντίδρασή του, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, πιθανότατα αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του περιστατικού.

iefimerida.gr