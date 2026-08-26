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Την εικόνα πρωτοφανούς καταστροφής που επικρατεί στο Νεπάλ μετά το «τσουνάμι» λάσπης περιέγραψε ο Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα, Δημήτρης Γιαννόπουλος, κάνοντας λόγο για εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους και μεταφέροντας όσα αντίκρισε στην περιοχή.

«Αυτό που έγινε στο Νεπάλ ήταν φοβερό», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν από το πρωί. «Στις 09:00 έσπασε ένα φράγμα και έφυγαν τόνοι νερού. Κατέβηκε ένας χείμαρρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες. Έγινε τεράστια καταστροφή και μόλις τώρα έχει ηρεμήσει», είπε μιλώντας στον Alpha.

Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος περιέγραψε το μέγεθος του φαινομένου, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων, τονίζοντας ωστόσο ότι η ένταση της καταστροφής ήταν εξαιρετική. «Είναι η εποχή των μουσώνων, αλλά αυτό ήταν φοβερό. Έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι», σημείωσε, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ορμή με την οποία τα νερά παρέσυραν ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά τους.

Σπίτια παρασύρθηκαν, χωριά θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης και υποδομές καταστράφηκαν, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, ωστόσο δεν υπάρχει Έλληνας στη λίστα των αγνοουμένων», σημειώνει ύστερα από επικοινωνία που είχε με τις αρμόδιες και προξενικές αρχές.

protothema.gr