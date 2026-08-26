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Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αναφορά για παρουσία Κυπρίων στην περιοχή που επλήγη από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Γκότσης.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν Κύπριοι στην περιοχή που επλήγη από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ο κ. Γκότσης ανέφερε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια αναφορά για κάτι τέτοιο.

ΚΥΠΕ