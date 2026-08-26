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Νέα διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά και την αιφνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι η Ρωσία θεωρεί πως οι διαπραγματεύσεις έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο και εξετάζει νέα κλιμάκωση των επιθέσεων.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο που επικαλείται τρεις πηγές που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο, σε αυτή τη φάση, η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των ισχυρών επιθέσεων με συμβατικούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, ακόμη και στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς και εναντίον υποδομών σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Όλα τα πλαίσια διαπραγμάτευσης έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, με τις δύο εμπόλεμες πλευρές να βρίσκονται και πάλι στο σημείο μηδέν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν πρόκειται να τερματίσει τον πόλεμο υπό την οικονομική πίεση των κυρώσεων και των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και δίκτυα εφοδιασμού, πρόσθεσαν.

Στη Μόσχα ενισχύεται επίσης η αντίληψη ότι οι ουκρανικές επιθέσεις αποτελούν ουσιαστικά επιθέσεις κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς χώρες της Συμμαχίας παρέχουν στο Κίεβο όπλα και πληροφορίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σημερινή φάση των εχθροπραξιών δεν αποτελεί ακόμη το αποκορύφωμα της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, είχε προϊδεάσει για τις προθέσεις του σε δηλώσεις του το Σαββατοκύριακο σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης, υποβαθμίζοντας τις επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων στη ρωσική οικονομία.

«Η Ουκρανία άνοιξε αυτό το κουτί της Πανδώρας», είπε. «Λοιπόν, να είστε έτοιμοι να δεχθείτε αντίποινα στους πιο ευαίσθητους τομείς της οικονομίας σας».

Οι προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο και οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στρέψει την προσοχή του στη σύγκρουση με το Ιράν.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο έχει πλέον εγκαταλείψει την προσδοκία ότι μπορεί να βασιστεί σε όσα θεωρούσε ότι είχαν συμφωνηθεί μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στη σύνοδο της Αλάσκας τον περασμένο Αύγουστο.

Ελλείψει διπλωματικής προόδου, η Μόσχα θεωρεί ότι έχει ελάχιστες εναλλακτικές πέρα από την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της στον πόλεμο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο.

Παρότι η Ρωσία ελπίζει ότι Κούσνερ και Γουίτκοφ θα φτάσουν στη Μόσχα με νέες προτάσεις, οι προσδοκίες για κάποια σημαντική εξέλιξη είναι πολύ χαμηλές.

Το Κρεμλίνο θεωρεί ότι έχει ήδη κάνει παραχωρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου και ότι καθεμία από αυτές αποδυνάμωσε τη θέση της Ρωσίας, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Στη Μόσχα θεωρούν ότι και η συνάντηση του Άνκορατζ αποτέλεσε έναν ακόμη συμβιβασμό που δεν απέδωσε.

Εντείνεται η συζήτηση στη Μόσχα για τακτικά πυρηνικά

Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εκατέρωθεν επιθέσεων οδηγεί όλο και περισσότερους Ρώσους αξιωματούχους στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν θα μπορούσε τελικά να επιλέξει τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων ως έσχατη λύση στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές κοντά στο Κρεμλίνο.

Ο κίνδυνος να σπάσει ο Πούτιν το παγκόσμιο ταμπού στη χρήση πυρηνικών όπλων σε πόλεμο, το οποίο διατηρείται από τότε που οι ΗΠΑ έριξαν τις δύο ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία το 1945, αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των δυτικών κυβερνήσεων.

Σύμφωνα με τις πηγές, το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί στη Μόσχα οι φωνές των «γερακιών» που τάσσονται υπέρ μιας τέτοιας κίνησης. Ένα ακραίο μέτρο θεωρείται πιθανό επειδή, για τον Πούτιν, το μόνο χειρότερο αποτέλεσμα από τη συνέχιση του πολέμου θα ήταν η ήττα.

Τα τακτικά πυρηνικά όπλα διαθέτουν μικρότερης ισχύος κεφαλές και μικρότερο βεληνεκές από τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα και προορίζονται για την επίτευξη στόχων σε συγκεκριμένο πεδίο μάχης, αντί για την καταστροφή μιας ολόκληρης πόλης ή χώρας. Ωστόσο, η εκρηκτική ισχύς τους μπορεί να είναι τεράστια και η ραδιενεργός μόλυνση να επηρεάσει μεγάλες εκτάσεις.



skai.gr