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Σε συναγερμό τέθηκαν νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Άννας, δυτικά του δάσους Αχνάρκα.

Η φωτιά εντοπίστηκε στις 14:58 από πυροφυλάκιο του Τμήματος Δασών και καίει χόρτα και άγρια βλάστηση, σε περιοχή κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Έχει πλέον περιοριστεί σε ποτάμι, (Αρκάκι), ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν συνολικά πέντε πτητικά μέσα. Ενισχύσεις παρέχει επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Στο σημείο επιχειρούν επίσης δυνάμεις του Τμήματος Δασών, αποτελούμενες από έξι πυροσβεστικά οχήματα, δύο βυτιοφόρα και έναν προωθητή γαιών, με συνολικά 33 άτομα προσωπικό. Για τον συντονισμό των πτητικών μέσων, στην περιοχή έχει μεταβεί δασικός υπάλληλος ΑΕΛΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή του Καλού Χωριού Λάρνακας, η οποία εμπίπτει στην επιχειρησιακή ευθύνη του Τμήματος Δασών.

Το Τμήμα Δασών διευκρινίζει ότι η πυρκαγιά δεν σχετίζεται με το πεδίο βολής Καλού Χωριού.