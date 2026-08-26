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Σάλο προκαλεί βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ένας Τούρκος βαρυποινίτης κατάδικος που εκτίει την ποινή του στην πτέρυγα 10 (είναι υψίστης ασφαλείας) των Κεντρικών Φυλακών παραχωρεί συνέντευξη σε podcast Τούρκου δημοσιογράφου. Το βίντεο εκθέτει για πολλοστή φορά το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των Κεντρικών Φυλακών.

Πρόκειται για τον Taner Tolga Tarlacı, γνωστό από τη συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι Survivor. Καταδικάστηκε το 2022 από το Κακουργιοδικείο στην Αμμόχωστο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 ετών για βιασμό, στέρηση ελευθερίας με σκοπό την υποβολή σε σεξουαλική κακοποίηση και απειλή βιαιοπραγίας, με θύμα 35χρονη.

Η συνέντευξη αυτή έχει ανεβεί στο κανάλι του Τούρκου δημοσιογράφου στο Youtube σε δύο διαφορετικές μέρες (14 και 15 Αυγούστου) και ήδη συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Στις αναφορές του κάνει λόγο για άδικη καταδίκη και ισχυρίζεται ότι δεν έτυχε δίκαιης δίκης. Επικαλείται πως έχει μιλήσει ήδη με τον Ίλον Μασκ, που του έδωσε το τηλέφωνο του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποστηρίζει πως θα μιλήσει με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Στο βίντεο, ο Tarlacı απηύθυνε απευθείας έκκληση στους τρεις πολιτικούς ηγέτες να παρέμβουν, λέγοντας: «Ζητώ βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Πρόεδρο Ερντογάν και τον Μητσοτάκη».

Η πλήρης συνέντευξη δημοσιεύτηκε στις 15 Αυγούστου και έχει διάρκεια 55 λεπτά. Στην περιγραφή αναφέρεται ότι ο Tarlacı, επικοινώνησε απευθείας με τον παρουσιαστή από τις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 18 ετών.

Σύμφωνα με την περιγραφή, ο Tarlacı καταγγέλλει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά περιστατικά ρατσισμού και κακομεταχείρισης τόσο από δεσμοφύλακες όσο και από άλλους κρατούμενους. Ο παρουσιαστής σημειώνει ότι του παραχώρησε βήμα προκειμένου να εκφράσει τη δική του πλευρά, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι του έθεσε δύσκολες και άβολες ερωτήσεις σχετικά με όσα καταγγέλλει.

Η εκπομπή παρουσιάζεται ως «Real Pill», χωρίς εξωραϊσμούς, περικοπές ή λογοκρισία, ενώ το κοινό καλείται να ακούσει τους ισχυρισμούς του ίδιου του Tarlacı και να διαμορφώσει τη δική του άποψη.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό που φέρεται να έχει διαρρεύσει από τις Κεντρικές Φυλακές. Όπως αναφέρεται, το υλικό καταγράφηκε με τη χρήση του τηλεφώνου συγκρατουμένου του, σε μια προσπάθειά του να συμβάλει στην ανάκτηση της ελευθερίας του.