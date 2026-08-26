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Αιφνίδια άνοδος της στάθμης της θάλασσας, που περιγράφηκε ως «μίνι τσουνάμι», έπληξε τη Δευτέρα την Ίμπιζα, μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά την παραλιακή ζώνη του Sant Antoni de Portmany σε ποτάμι. Τουρίστες και κάτοικοι έσπευσαν να απομακρυνθούν όταν η θάλασσα «φούσκωσε» ξαφνικά και τα νερά κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, πλημμυρίζοντας καταστήματα και εστιατόρια. Εξαιτίας του φαινομένου ακυρώθηκε και προγραμματισμένη συναυλία.

Το φαινόμενο σημειώθηκε στην Platja de s’Arenal της Ίμπιζας, όπου είχε προγραμματιστεί συναυλία αργότερα το ίδιο βράδυ. Τα νερά παρέσυραν κοντέινερ, ψυγεία και εξοπλισμό που είχε τοποθετηθεί για την εκδήλωση, ενώ η σκηνή βρέθηκε περικυκλωμένη από θαλασσινό νερό.

Ακυρώθηκε συναυλία «για λόγους ασφαλείας»

Το δημαρχείο του Sant Antoni de Portmany ανακοίνωσε την ακύρωση της συναυλίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 22:00, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας.

Το πρώτο κύμα της λεγόμενης rissaga, όπως αποκαλείται το φαινόμενο στην Ίμπιζα και γενικά στις Βαλεαρίδες, καταγράφηκε λίγο πριν από τις 08:00, με τη στάθμη της θάλασσας να μεταβάλλεται κατά περίπου 86 εκατοστά.

Δεν αναφέρθηκαν άμεσα τραυματισμοί.

Moment 'mini tsunamis' hit Ibiza – flooding streets and restaurants https://t.co/VbZfJepUlO — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 24, 2026

Οι μετεωρολογικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο εμφάνισης τέτοιων φαινομένων εκτός από την Ίμπιζα και στη Μαγιόρκα και τη Μενόρκα.

Στη Μαγιόρκα, τα λιμάνια της Alcudia, της Andratx και της Sóller επηρεάστηκαν, όπως και το Port Adriano στην περιοχή της Calvià, όπου βρίσκονται δημοφιλή τουριστικά θέρετρα όπως το Magaluf. Στο Puerto Alcudia, το νερό πέρασε πάνω από τμήμα της παραλιακής ζώνης, αναγκάζοντας λουόμενους και τουρίστες να περπατούν μέσα από τα νερά.

Sant Antoni suspende el concierto previsto en la playa de s'Arenal por motivos de seguridad tras dos 'risagas' https://t.co/0nLN8pt9iI a través de @RadioIbizaSER — Radio Ibiza SER (@RADIOIBIZASER) August 24, 2026

Στη Μενόρκα, η Ciutadella τέθηκε σε επιφυλακή, με τις αρχές να προειδοποιούν για διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας έως και 1,2 μέτρα.

Δεν πρόκειται για σεισμικό τσουνάμι

Παρά την ονομασία «μίνι τσουνάμι», το φαινόμενο δεν προκαλείται από υποθαλάσσιο σεισμό. Οι rissagues συνδέονται κυρίως με απότομες μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης, οι οποίες προκαλούν ξαφνικές αυξομειώσεις της στάθμης της θάλασσας.

Οι Βαλεαρίδες έχουν καταγράψει και στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά. Τον Ιούλιο του 2018, κύματα ύψους έως και 1,5 μέτρου πλημμύρισαν παραλιακούς δρόμους, beach bars και εστιατόρια σε περιοχές της Μαγιόρκας, ενώ σκάφη παρασύρθηκαν στη θάλασσα.

Dos episodios de risaga han inundado este lunes parte de la playa de s'Arenal, en Sant Antoni, y han obligado al Ayuntamiento a suspender por seguridad el concierto de Guarrománticos previsto para esta noche, después de que parte del material instalado… https://t.co/8wygfV4HeA — Diario de Ibiza (@Diario_de_ibiza) August 24, 2026

Το νέο φαινόμενο σημειώθηκε ενώ η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες καιρικές μεταβολές. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Βαλένθια είχε τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την καταγραφή θερμοκρασιών που έφτασαν τους 44°C, με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους να προκαλούν πλημμύρες και προβλήματα στην περιοχή.

iefimerida.gr