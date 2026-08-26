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Το 2026 αποτελεί την χρονιά-ρεκόρ για την επισκεψιμότητα στις κοινότητες του Ακάμα. Η ψηλή επισκεψιμότητα που καταγράφεται φέτος σε όλες τις κοινότητες της χερσονήσου, δεν είναι σποραδική και βασιζόμενη αποκλειστικά στις ημέρες πραγματοποίησης των πολιτιστικών φεστιβάλ του δεκαπενταυγούστου σε κάθε κοινότητα, αλλά για πρώτη φορά μαζική και συνεχούς ροής όλο το τρίμηνο του καλοκαιριού, τονίζουν οι τοπικοί παράγοντες.

Η κατάσταση αυτή, αναφέρουν, έχει τροποποιήσει ουσιαστικά το μοτίβο δεκαετιών βάσει του οποίου για την συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών ο Ακάμας ήταν συνυφασμένος με τις παραλίες, τα φαράγγια, τις ειδικές περιοχές πεζοπορίας και τις οικολογικές δράσεις στις προστατευόμενες περιοχές. Πλέον ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες, κύπριοι και ξένοι, ανακαλύπτουν και τα πανέμορφα χωριουδάκια του σε πολλά εκ των οποίων παρατηρούνται και εμπορικές δραστηριότητες για παροχή υπηρεσιών εστίασης που απουσίαζαν μέχρι πρότινος παντελώς.

Σημείο καμπής για την διαφοροποίηση αυτή, εκτιμούν οι φορείς των κοινοτήτων, αποτέλεσε το ειδικό σχέδιο που εξήγγειλε το 2024 ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Το σχέδιο έχει πλέον τεθεί για τα καλά σε εφαρμογή και τα δείγματα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, με οργανωμένα γκρουπ τουριστών να επισκέπτονται και τις κοινότητες της χερσονήσου, εκτός του φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι χαρακτηριστικό, τονίζουν, ότι τέσσερις μουσειακοί χώροι που δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα τελευταία χρόνια σε ισάριθμα χωριά της χερσονήσου, έχουν βραβευθεί από κοινού διεθνώς, με αποτέλεσμα και η επισκεψιμότητα τους να εκτοξευθεί εντός του 2026 σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Μιλώντας στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος Ακάμα του διαμερίσματος Ίνειας, Γιάγκος Τσίβικος, τόνισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τελώντας τα εγκαίνια στην Ίνεια της θεματικής διαδρομής Αφροδίτη, του Μουσείου Χελώνων και της ανάπλασης του πυρήνα της κοινότητας, τον Φεβρουάριο του 2024, είχε διαβεβαιώσει ότι θα δοθούν κίνητρα ώστε όλα αυτά τα έργα που γίνονται στις κοινότητες του Ακάμα να προσελκύουν επισκέπτες.

Η δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για εκπόνηση και εφαρμογή αυτού του σχεδίου υλοποιείται, αφού οι οργανωμένες επισκέψεις, αλλά και οι μεμονωμένες εκδρομές στις κοινότητες είναι γεγονός, ανέφερε ο κ. Τσίβικος.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξαγγέλλοντας την εφαρμογή του σχεδίου αυτού, κάτι τέτοιο δεν συνιστά προνομιακή μεταχείριση των κοινοτήτων της χερσονήσου, αφού όλοι αναγνωρίζουν ότι όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι στα χωριά του Ακάμα δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, όπως μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι όλων των άλλων περιοχών της Κύπρου. Η σημασία του Ακάμα υπερβαίνει τα στενά όρια της περιοχής και προσδίδει στις προσπάθειες μας εθνική εμβέλεια, είχε πει χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Αναφορικά με τα έργα που εγκαινίασε τότε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι πρόκειται για έργα που δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για τους ανθρώπους της περιοχής. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι, ανέφερε, ότι οι κάτοικοι των χωριών είναι αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο από όλους για τον Ακάμα και το περιβάλλον, γιατί είναι αυτό το περιβάλλον που αποδεικνύει τη μοναδικότητα της περιοχής τους και τα πλεονεκτήματα που τους προσδίδει.