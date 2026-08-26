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Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία της ΕΔΕΚ και τη στήριξή του προς τον Κούλλη Μαυρονικόλα ανακοίνωσε ο Μάριος Χαννίδης, ενόψει των εκλογών της 5ης Σεπτεμβρίου.

Σε γραπτή δήλωσή του, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ αναφέρει ότι έλαβε την απόφαση έπειτα από επαφές που είχε τις τελευταίες ημέρες με στελέχη και μέλη του κόμματος, εκτιμώντας ότι, στην παρούσα συγκυρία, «η ΕΔΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια μιας ακόμη εσωστρεφούς αναμέτρησης».

Όπως σημειώνει, το βασικό διακύβευμα δεν είναι το πρόσωπο που θα εκλεγεί στην προεδρία στις 5 Σεπτεμβρίου, αλλά η διαφύλαξη της ενότητας του Κινήματος και η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε το έκτακτο εκλογικό συνέδριο να αποτελέσει αφετηρία για την πολιτική του επανεκκίνηση.

«Για τον λόγο αυτό αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου και να στηρίξω την υποψηφιότητα του συναγωνιστή Κούλλη Μαυρονικόλα», αναφέρει.

Ο κ. Χαννίδης εκτιμά ότι ο Κούλλης Μαυρονικόλας διαθέτει την πολιτική εμπειρία και τη θεσμική γνώση που απαιτούνται ώστε να λειτουργήσει ως «παράγοντας συνεννόησης και σταθερότητας» κατά τη μεταβατική περίοδο και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οργανωτικών και πολιτικών ζητημάτων του κόμματος, μέχρι το εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα προς τα μέλη της ΕΔΕΚ να αφήσουν πίσω τις αντιπαραθέσεις των τελευταίων μηνών, υπογραμμίζοντας ότι προέχουν «η σύνθεση, η συσπείρωση και η κοινή προσπάθεια».

«Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για τις εσωτερικές μας αντιπαραθέσεις. Περιμένει από την ΕΔΕΚ να αποδείξει ότι μπορεί να διδαχθεί από τα λάθη της, να ενώσει τις δυνάμεις της και να ξαναγίνει μια αξιόπιστη δύναμη με ουσιαστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου», αναφέρει.

Ο Μάριος Χαννίδης δηλώνει, τέλος, ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ και την επαναφορά της, όπως σημειώνει, σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημόσια ζωή.