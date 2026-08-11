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Ο Μορφάκης Σολωμονίδης, ως αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ, πήρε πάνω του το θέμα και επικύρωσε και τις τέσσερις υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου του κόμματος. Έτσι, ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για την εσωκομματική μάχη της 5ης Σεπτεμβρίου.

Της απόφασης Σολωμονίδη είχε προηγηθεί η παρέμβαση του επίσης υποψήφιου για την προεδρία και ιστορικού στελέχους του κόμματος, Κυριάκου Μαυρονικόλα, ο οποίος καλούσε σε επικύρωση όλων των υποψηφιοτήτων. Οι ενστάσεις που είχαν υποβληθεί αφορούσαν την υποψηφιότητα της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, σε σχέση με το κατά πόσο πληροί τα κριτήρια που αφορούν τον χρόνο που απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του κόμματος, ώστε να μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα. Οι ενστάσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, κυρίως από πλευράς της νεολαίας του κόμματος.

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, αλλά και υπό τον φόβο ότι μπορεί να ανοίξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας, ο Μορφάκης Σολωμονίδης ανακοίνωσε την απόφασή του να κάνει αποδεκτές όλες τις υποψηφιότητες, κλείνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο και αφήνοντας τις διαφορές να λυθούν στην κάλπη.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις υποψήφιοι για την προεδρία της ΕΔΕΚ είναι οι Κυριάκος Μαυρονικόλας, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, Μάριος Χαννίδης και Γιώργος Κουττούκης.

Κάποια ζητήματα από πλευράς ΕΔΕΚ παραμένουν, βέβαια, ανοικτά. Ο παραιτηθείς πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, σε συνέντευξή του στον «Πολίτη» της Κυριακής, μιλά για πόλεμο εκ των έσω, αλλά και για τις διαφωνίες και τις διαφορετικές ερμηνείες επί των αποφάσεων του τελευταίου συνεδρίου.

«Δυστυχώς κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των συμφωνηθέντων από εμένα, πριν ολοκληρώσω την εισήγηση, κι ενώ μιλούσαμε για το μητρώο μελών, κάποιοι προσπάθησαν να με διακόψουν για να ανακοινώσω τα ονόματα της επιτροπής που θα εξέταζε τον κατάλογο των μελών τα οποία θα αποκλείονταν από τα συνέδρια που θα ακολουθούσαν. Να τονίσω ότι όλοι θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής, αρκεί να ήταν μέλη στο μητρώο μελών από το 2015.

Θα εξαιρούνταν μόνο αυτοί που είχαν ενεργή εμπλοκή είτε ως υποψήφιοι με άλλα κόμματα είτε στήριξαν δημόσια υποψήφιους άλλων κομμάτων είτε τεκμηριωμένα εργάζονταν ενάντια στο κόμμα κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2026. Με την επιμονή να αναγγείλω τα ονόματα πριν την ολοκλήρωση όλων των εισηγήσεων, το έπραξα. Δυστυχώς στην πορεία όταν εξήγγειλα και τις εισηγήσεις για τα δύο συνέδρια, καταστατικό και εκλογικό, η μόνη επιτροπή που συστάθηκε για τα συνέδρια ήταν η επιτροπή διαπιστευτηρίων. Η φιλοσοφία της επιτροπής ήταν εντελώς διαφορετική από αυτήν που τελικά εγκρίθηκε. Για την ιστορία, η επιτροπή καταγράφηκε στη σύσκεψη που προηγήθηκε ως ομάδα προετοιμασίας εγγράφων συνεδρίου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παρέμβαση έκανε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Πιέριδης, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στα γεγονότα της δικαστικής διαμάχης για το μητρώο, με αφορμή δηλώσεις του Μαρίνου Σιζόπουλου, κατέληξε επισημαίνοντας τα εξής:

«Για τους οπαδούς του “ας τα ξεχάσουμε όλα και ας προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι” θα τονίσω μόνο δυο σημεία:

Θα συνεχίσει ακόμα ο ΕΔΕΚίτης και η ΕΔΕΚίτισσα να ανέχεται όλους αυτούς που, με τις παρανομίες και τις φασιστικές πρακτικές τους, οδήγησαν την ΕΔΕΚ έξω από τη Βουλή, όχι μόνο να μην παραιτούνται, αλλά να συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της; Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΜΣ, αλλά και στην παρέα του που μετά το 3,3% φυλλοροεί.

Αλήθεια, αντιλήφθηκαν οι ΕΔΕΚίτες τι έγινε τις τελευταίες μέρες με την υποψηφιότητα της Σοφίας Χριστοδούλου; Το παρακράτος καλά κρατεί.

Καταληκτικά, πιστεύω ότι η ΕΔΕΚ έχει ανάγκη από μια εκ βαθέων συζήτηση για την ιδεολογία της, τη δημοκρατική της λειτουργία, το καταστατικό και την οργανωτική αναδιάρθρωσή της. Μέσα στον επόμενο χρόνο και πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ποιον πραγματικά ρόλο θέλει να παίζει στην κοινωνία».