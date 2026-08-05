Την υποψηφιότητα του για την προεδρία της ΕΔΕΚ υπέβαλε ο Γιώργος Κουττούκης, ο οποίος μετέβη στα γραφεία του κόμματος λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ώρα κατά την οποία έληγε η προσθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Ο Γιώργος Κουττούκης διετέλεσε οικονομικός γραμματέας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ από την οποία παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2021. Ασχολήθηκε επίσης και με τα αθλητικά δρώμενα, ως πρόεδρος της Αλκής μέχρι το 2020.

Η υποψηφιότητα Κουττούκη είναι η τέταρτη στη σειρά για την προεδρία της ΕΔΕΚ. Πρώτη υπέβαλε η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, ενώ ακολούθησαν οι Κυριάκος Μαυρονικόλας και Μάριος Χαννίδης.

Σημειώνεται πως η Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της ΕΔΕΚ ανακοίνωσε ότι για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της ΕΔΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί την 5η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 34(4) του Καταστατικού, θα δέχεται ενστάσεις από μέλη του Κόμματος.

Κάθε ένσταση που τυχόν θα υποβληθεί θα πρέπει να υποβάλλεται προσωπικά από το μέλος του Κόμματος, μεταξύ των ημερομηνιών 04/08/2026 μέχρι και 07/08/2026 η ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@edek.org.cy προς την Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου (Ε.Δ.Σ.).