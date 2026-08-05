Υπέβαλε υποψηφιότητα, με σκοπό να διεκδικήσει τη θέση προέδρου της ΕΔΕΚ ο Μάριος Χαννίδης. «Διεκδικώ την ευθύνη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ενότητα, την ανασυγκρότηση και την επανεκκίνηση της ΕΔΕΚ», είπε και πρόσθεσε: «Υπόσχομαι μόνο δουλειά, συλλογικότητα, ειλικρίνεια και απόλυτο σεβασμό στη δημοκρατική λειτουργία του Κινήματος».

Ολόκληρη η δήλωση υποψηφιότητας:

Η ΕΔΕΚ βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της.

Το αποτέλεσμα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών μάς πλήγωσε όλους. Η απώλεια της κοινοβουλευτικής μας εκπροσώπησης δεν αποτελεί απλώς μια εκλογική ήττα. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα από την κοινωνία ότι οφείλουμε να κάνουμε τη δική μας αυτοκριτική, να διορθώσουμε λάθη, να αποκαταστήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να ξαναδώσουμε στην ΕΔΕΚ τη θέση που ιστορικά της ανήκει.

Η σημερινή συγκυρία απαιτεί ψυχραιμία, υπευθυνότητα και ενότητα. Δεν προσφέρεται ούτε για προσωπικές στρατηγικές ούτε για νέες εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται αυτή η ιστορική συγκυρία, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της ΕΔΕΚ.

Δεν διεκδικώ την Προεδρία για να διαχειριστώ απλώς μια μεταβατική περίοδο. Διεκδικώ την ευθύνη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ενότητα, την ανασυγκρότηση και την επανεκκίνηση της ΕΔΕΚ.

Η υποψηφιότητά μου δεν απευθύνεται σε μια ομάδα. Απευθύνεται σε ολόκληρη την οικογένεια της ΕΔΕΚ, σε όλες τις ΕΔΕΚίτισσες και όλους τους ΕΔΕΚίτες.

Για μένα δεν υπάρχουν «δικοί μας» και «δικοί τους». Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που περισσεύουν. Η ΕΔΕΚ χρειάζεται όλους όσοι πιστεύουν στις αρχές και στις αξίες της.

Η ενότητα δεν είναι σύνθημα. Είναι καθημερινή πολιτική πράξη. Χτίζεται με σεβασμό, αξιοκρατία, διαφάνεια, δημοκρατικές διαδικασίες και συλλογικότητα.

Από την πρώτη ημέρα προτεραιότητά μου θα είναι η πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου, με απόλυτο σεβασμό στο Καταστατικό και στις συλλογικές αποφάσεις του Κινήματος.

Προτεραιότητά μου είναι η ολοκλήρωση των καταστατικών αλλαγών, η επικαιροποίηση του Μητρώου Μελών, η ενίσχυση της διαφάνειας και του οικονομικού ελέγχου, η αναδιοργάνωση της κομματικής λειτουργίας και η άρτια προετοιμασία του Εκλογικού Συνεδρίου, ώστε η επόμενη ημέρα της ΕΔΕΚ να στηρίζεται σε στέρεες βάσεις.

Η μεταβατική αυτή περίοδος δεν πρέπει να χαθεί στη διαχείριση της καθημερινότητας. Πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία της πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης του Κινήματος.

Θέλω μια ΕΔΕΚ ανοιχτή στην κοινωνία. Μια ΕΔΕΚ που θα ακούει πριν μιλήσει. Που θα παράγει πολιτική. Που θα παρεμβαίνει με τεκμηριωμένες προτάσεις για την ακρίβεια, τη στέγαση, τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους, τους νέους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την πράσινη ανάπτυξη και τη σύγχρονη κοινωνική πολιτική.

Θέλω μια ΕΔΕΚ που θα δώσει ουσιαστικό χώρο στη νέα γενιά. Που θα αξιοποιήσει την εμπειρία των παλαιότερων συναγωνιστών μας. Που θα ενώσει τις γενιές και δεν θα τις αντιπαραθέσει.

Παράλληλα, η ΕΔΕΚ οφείλει να παραμείνει η υπεύθυνη πατριωτική δύναμη που υπερασπίζεται με συνέπεια τις διαχρονικές της θέσεις στο Κυπριακό. Αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα τερματίζει την κατοχή, θα διασφαλίζει την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, την κατάργηση των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων και θα κατοχυρώνει πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νόμιμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Σήμερα έχουμε χρέος να αποδείξουμε ότι μάθαμε από τα λάθη μας. Να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας. Να ξαναχτίσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Δεν υπόσχομαι εύκολες λύσεις. Υπόσχομαι μόνο δουλειά, συλλογικότητα, ειλικρίνεια και απόλυτο σεβασμό στη δημοκρατική λειτουργία του Κινήματος.

Σας καλώ να συμπορευτούμε σε αυτή τη δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα προσπάθεια.

Να ενώσουμε ξανά την ΕΔΕΚ.

Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η επόμενη ημέρα να βρει το Κίνημά μας πιο δυνατό, πιο ενωμένο και πιο κοντά στην κοινωνία.