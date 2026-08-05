Επιχειρούν υπό πολύ αντίξοες συνθήκες και καλούνται, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, ν’ αντιμετωπίσουν και απανωτούς εμπρησμούς, μεταξύ άλλων, σε δασώδεις και δύσβατες περιοχές σε ολόκληρη την Κύπρο.

Πρόκειται για τις ομάδες πυρόσβεσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών, που έχουν καταφέρει το τελευταίο διάστημα ν’ αποτρέψουν την επέκταση δεκάδων πυρκαγιών. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, οι προσπάθειες είναι υπεράνθρωπες και τα αποτελέσματα αξιοσημείωτα, λόγω του συντονισμού που υπάρχει.

Γι’ αυτό οφείλουμε όλοι πολλά μπράβο στις ομάδες πυρόσβεσης και τους εθελοντές που σπεύδουν σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά από όλη την Κύπρο για να παράσχουν βοήθεια.

Ν.Χ