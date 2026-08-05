Παρεμβάσεις από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμποδίζουν την αδειοδότηση των ξενοδοχειακών μονάδων ζητά ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, Ευριπίδης Λοϊζίδης, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στον κλάδο από τις αρχές του 2027.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Λοϊζίδης χαρακτήρισε την αδειοδότηση ως ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ξενοδοχειακός κλάδος. Όπως ανέφερε, από τα 728 ξενοδοχεία που λειτουργούν παγκύπρια, μόλις 141 διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

Υποστήριξε ότι η ευθύνη για το χαμηλό ποσοστό αδειοδότησης δεν βαραίνει αποκλειστικά τους ξενοδόχους, καθώς υπάρχουν αντικειμενικά, διαδικαστικά και θεσμικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από την Πολιτεία.

Προειδοποίηση για σοβαρές επιπτώσεις το 2027

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου επισήμανε ότι ορισμένα από τα προβλήματα απαιτούν νομοθετικές παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις των σχετικών κανονισμών.

Όπως είπε, οι αναγκαίες διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2027, όταν λήγουν οι προσωρινές άδειες, ώστε να αποφευχθούν «σοβαρές επιπτώσεις» από την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Μειωμένες κατά 10% οι πληρότητες τον Ιούλιο

Αναφερόμενος στην πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι ο Ιούλιος ολοκληρώθηκε με μείωση των πληροτήτων κατά 10% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Παρά την υποχώρηση, η εικόνα ήταν βελτιωμένη σε σχέση με τον Μάιο και τον Ιούνιο, όταν οι απώλειες είχαν φτάσει το 15%.

Για τον Αύγουστο εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι οι πληρότητες θα κινηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες κρατήσεις πραγματοποιούνται την τελευταία στιγμή.

Εξέφρασε, ωστόσο, έντονη ανησυχία για τους επόμενους μήνες. Ο Σεπτέμβριος καταγράφει μέχρι στιγμής μείωση περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής βελτίωσης, ενώ ακόμη δυσκολότερη αναμένεται να είναι η εικόνα τον Οκτώβριο.

Πάνω από 20% η πτώση στις τιμές

Σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, μέρος της τουριστικής αγοράς φαίνεται να έχει χαθεί εξαιτίας του πολέμου, καθώς επισκέπτες επέλεξαν άλλους προορισμούς για τις διακοπές τους.

Παράλληλα, το αυξημένο κόστος ζωής και οι οικονομικές πιέσεις οδηγούν πολλούς καταναλωτές να καθυστερούν τις αποφάσεις τους και να προχωρούν σε κρατήσεις ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο πλήγμα για τον ξενοδοχειακό κλάδο δεν προέρχεται τόσο από τη μείωση των πληροτήτων όσο από τη σημαντική υποχώρηση των τιμών. Οι τιμές έχουν μειωθεί πέραν του 20%, επηρεάζοντας σημαντικά τα έσοδα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Δεύτερη αγορά της Πάφου μπορεί να γίνει το Ισραήλ

Ιδιαίτερα θετική είναι, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, η πορεία της ισραηλινής αγοράς, από την οποία καταγράφεται σημαντική αύξηση επισκεπτών. Η άνοδος ενισχύεται και από τον μεγάλο αριθμό αεροπορικών συνδέσεων.

Εφόσον η ίδια τάση διατηρηθεί μέχρι το τέλος της τουριστικής περιόδου, ο κ. Λοϊζίδης εκτίμησε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να αναδειχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά της Πάφου, μετά τη Βρετανία.

ΚΥΠΕ