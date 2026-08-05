Η Σάντος του Νειμάρ έλαβε το εισιτήριό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας, αφού κατόρθωσε να επικρατήσει με 0-1 στην έδρα της Ρέμο (0-0 το πρώτο παιχνίδι).

Ο Βραζιλιάνος σταρ που πρόσφατα άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο να αποσυρθεί στο τέλος του 2026, είχε την ασίστ στο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης από τον Ρόνι (74′) και αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης άρχισε να… ανταποδίδει στους φίλους των γηπεδούχων τα «γαλλικά» που άκουγε.

Αρχικά, καθώς έφευγε για τη φυσούνα, εθεάθη να στέλνει φιλάκια στην εξέδρα και πιθανότατα να καλεί κάποιον οπαδό να έρθει προς το μέρος του.

الاسطورة نيمار مع جماهير ريمو بعد نهاية المباراة 😘 pic.twitter.com/3fIHUZKVJc — Team Neymar (@TeamNey10) August 5, 2026

Στη συνέχεια και εντός του χώρου της μικτής ζώνης, ο Νέι άρχισε να χοροπηδάει και να πανηγυρίζει, φωνάζοντας «Αποκλεισμένοι» προς τους οπαδούς της Ρέμο, που με τη σειρά τους άρχισαν τις «βαριές» κουβέντες προς το πρόσωπό του, και εκείνος φυσικά το συνέχισε. Ευτυχώς, οι πιο ψύχραιμοι επενέβησαν και η κατάσταση δεν ξέφυγε.

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw August 5, 2026

protothema.gr