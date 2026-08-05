Ετήσια αύξηση 5,8% κατέγραψε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 11.728 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 640 πρόσωπα σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στους τομείς των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, της δημόσιας διοίκησης και της εκπαίδευσης.

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε στα 10.504 άτομα τον Ιούλιο, από 10.564 τον Ιούνιο του 2026.