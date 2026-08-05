Άνοδο 3,4% κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τον Μάιο του 2026, ο δείκτης ανήλθε στις 148 μονάδες, με έτος βάσης το 2021, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,5%.

Στον τομέα της μεταποίησης, ο δείκτης έφτασε τον Μάιο στις 151,4 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στη μεταποίηση, κατά 14,6%, κατέγραψε ο κλάδος κατασκευής επίπλων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη υποχώρηση παρουσίασε ο κλάδος κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, με μείωση 10,7%.

Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 13,8%, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 6,1% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 2,1%.