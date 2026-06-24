Με θάρρος και θράσος, η Ελβετία κοίταξε στα μάτια τους οικοδεσπότες Καναδούς και, με το 2-1, πανηγύρισε μία νίκη που την τοποθετεί στην κορυφή του 2ου ομίλου μετά το φινάλε της 3ης αγωνιστικής της παγκόσμιας γιορτής του ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο με μοιρασμένες φάσεις, οι Ελβετοί έκαναν γερό μπάσιμο στο δεύτερο μέρος, παίρνοντας γρήγορα αέρα δύο τερμάτων με τους Βάργκας (46’) και Μανζάμπι (57’). Ο Καναδάς έδειξε σφυγμό στο 76’, όταν ο Ντέιβιντ μείωσε σε 2-1, χωρίς ωστόσο να καταφέρει κάτι παραπάνω.

Έξαλλοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν στο σφύριγμα της λήξης από τους πρωτοπόρους Ελβετούς, που έφτασαν τους επτά βαθμούς, ενώ στη 2η θέση παρέμειναν οι Καναδοί με τέσσερις.

Στους 32 και η Βοσνία

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Βοσνία να μπαίνει φορτσάτη και να φτιάχνει την πρώτη ευκαιρία της για να σκοράρει στο 2ο κιόλας λεπτό, όταν ο Ντεμίροβιτς βρήκε χώρο όντας λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κατάρ και σούταρε με δύναμη, με τον Αμπουνάντα να αποκρούει εντυπωσιακά. Μάλιστα ο τερματοφύλακας του Κατάρ είχε απάντηση και σε σουτ του Σούνιτς, ένα λεπτό αργότερα.

Η ομάδα του Λοπετέγκι απείλησε για πρώτη φορά στο 13’, μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση και ενέργεια του Αφίφ, ο οποίος όμως καθυστέρησε, άνοιξε το κοντρόλ και είδε τον Σούνιτς να τον προλαβαίνει και να τον κόβει με καθοριστικό τάκλιν! Στο 17’ η Βοσνία απείλησε ξανά με μακρινό σουτ, του Μπάσιτς αυτή τη φορά, ενώ το πρώτο cooling break ήρθε με τους Βόσνιους να έχουν την υπεροχή, αλλά να μην μπορούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Τελικά, η λύση για την ομάδα του Μπάρμπαρεζ ήρθε στο 29’, με τον Αλαϊμπέγκοβιτς να αποφεύγει εντυπωσιακά δύο αμυντικούς και να πιάνει υπέροχο σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, για να ανοίξει το σκορ με πανέμορφο γκολ του και να γίνει, στα 18 του, ο νεότερος σκόρερ της Βοσνίας σε Μουντιάλ! Μάλιστα, η Βοσνία συνέχισε να κυριαρχεί, βρίσκοντας και δεύτερο γκολ στο 34’, όταν μετά από σέντρα του Κολάσινατς και κεφαλιά του Τζέκο, η μπάλα κόντραρε στον Αλ Μπράκε και κατέληξε στα δίχτυα του Αμπουνάντα!

Ο Τζέκο είχε και δοκάρι στο 39’, όταν δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά μετά από υπέροχη βαθιά μπαλιά του Σούνιτς, ενώ το Κατάρ βρήκε αντίδραση στο 42’, με τον Μιγκέλ να κάνει σέντρα και με τον Εντμίλσον να στρώνει όμορφα την μπάλα στον αμαρκάριστο Αλ Χαϊντός, ο οποίος ευστόχησε από κοντά για να κάνει το 2-1. Μάλιστα το Κατάρ πίεσε έντονα στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, αγγίζοντας την ισοφάριση στο 45’+3’, με τον Μιγκέλ να στέλνει την μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι του Βασίλ, με συρτό σουτ του.

Η πρώτη σημαντική φάση του δευτέρου ημιχρόνου ήρθε στο 57’, με τον Εντμίλσον να συνεργάζεται με τον Αφίφ και με τον τελευταίο να σουτάρει από πλάγια θέση, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ ο Αφίφ είχε ένα ακόμα σουτ στο 60’, το οποίο έφυγε ψηλά άουτ.

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