Συναγερμός σήμανε για τη Μάρω Κοντού, ενώ βρίσκεται στο νοσοκομείο Αττικόν στην Αθήνα, καθώς ένας άνδρας επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο της έχοντας μαζί του μία γλάστρα και ένα κουτί που περιείχε ένα μαχαίρι. Τελικά, κίνησε υποψίες και συνελήφθη.

Ο 90χρονος πήγε στην είσοδο του νοσοκομείου, κρατώντας μία γλάστρα και ένα κουτί. Δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της Μάρως Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφθεί στο δωμάτιό της.

Ο σεκιουριτάς αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον υποπτεύθηκε και έκανε έρευνα. Ανοίγοντας το κουτί διαπίστωσε ότι περιείχε μέσα ένα μαχαίρι. Αμέσως επικοινώνησε με την Ελληνική Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν και συνέλαβαν τον υπερήλικα.

protothema.gr