Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η ηθοποιός Μάρω Κοντού, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου.

Το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας ότι τη Δευτέρα έγινε εισαγωγή στη 92χρονη ηθοποιό, στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε ότι η Μάρω Κοντού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εφημερίας και πρόσθεσε ότι παρακολουθείται από πνευμονολόγους, καθώς αντιμετωπίζει πνευμονολογικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε σοβαρό, εξηγώντας ωστόσο ότι δεν απαιτείται η εισαγωγή της στην εντατική.

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε: «Στη χθεσινή εφημερία χθες το βράδυ προσήλθε η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, όπου την παρακολουθούν πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική,. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει».

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protothema.gr