Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Κελέβης (Σουλαουέσι), στην κεντρική Ινδονησία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εκτεταμένες υλικές ζημιές, όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών.

Η σεισμική δόνηση είχε μικρό εστιακό βάθος και το επίκεντρό της εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της πόλης Παλού, στην επαρχία της Κεντρικής Κελέβης. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 10:27 τοπική ώρα (06:27 ώρα Κύπρου).

‼A few minutes ago: CCTV footage captures the strong shaking caused by the M6.7 earthquake in Central Sulawesi, Indonesia. pic.twitter.com/UK5ilnVabx June 16, 2026

A few minutes ago: CCTV footage captures the strong shaking caused by the M6.7 earthquake in Central Sulawesi, Indonesia. pic.twitter.com/FllUYkvYBw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 16, 2026

Intense scenes as a magnitude 6.9 earthquake strikes near Palu, Central Sulawesi, Indonesia today.. pic.twitter.com/Qj57hfXZAY — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 16, 2026

protothema.gr