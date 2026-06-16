Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Κελέβης (Σουλαουέσι), στην κεντρική Ινδονησία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εκτεταμένες υλικές ζημιές, όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών.
Η σεισμική δόνηση είχε μικρό εστιακό βάθος και το επίκεντρό της εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της πόλης Παλού, στην επαρχία της Κεντρικής Κελέβης. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 10:27 τοπική ώρα (06:27 ώρα Κύπρου).