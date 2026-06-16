Σε 24ωρη παγκύπρια απεργία στις 24 Ιουνίου 2026 κατέρχεται το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, μετά την απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους λόγω της συνεχιζόμενης καθυστέρησης, όπως αναφέρουν, στην έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με το Υπουργείο Οικονομικών για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης 2025–2027.

Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα αιτήματα έχουν κατατεθεί από τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική διαπραγμάτευση, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται δυσαρέσκεια μεταξύ των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η μισθολογική τους κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, καθώς πολλοί αμείβονται σε επίπεδα αντίστοιχα με τον κατώτατο μισθό στην Κύπρο, γεγονός που, όπως σημειώνουν, δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης.

Το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό αριθμεί περίπου 7.500 εργαζομένους σε υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα, καθώς και περίπου 1.700 εργαζομένους στον ΟΚΥπΥ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ αναφέρουν ότι πρόκειται για καθυστέρηση χωρίς, όπως υποστηρίζουν, επαρκή αιτιολόγηση, η οποία εμποδίζει την επίτευξη συμφωνίας για τη νέα συλλογική σύμβαση.

Παράλληλα, καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικές αυξήσεις για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η συνέχιση της εκκρεμότητας οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση του εργασιακού κλίματος.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για την ανανέωση της σύμβασης 2025–2027, οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι τα απεργιακά μέτρα θα κλιμακωθούν.

Σε 24ωρη παγκύπρια απεργία στις 24 Ιουνίου 2026 κατέρχεται το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, μετά την απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους λόγω της συνεχιζόμενης καθυστέρησης, όπως αναφέρουν, στην έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με το Υπουργείο Οικονομικών για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης 2025–2027.

Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα αιτήματα έχουν κατατεθεί από τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική διαπραγμάτευση, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται δυσαρέσκεια μεταξύ των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η μισθολογική τους κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, καθώς πολλοί αμείβονται σε επίπεδα αντίστοιχα με τον κατώτατο μισθό στην Κύπρο, γεγονός που, όπως σημειώνουν, δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης.

Το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό αριθμεί περίπου 7.500 εργαζομένους σε υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα, καθώς και περίπου 1.700 εργαζομένους στον ΟΚΥπΥ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ αναφέρουν ότι πρόκειται για καθυστέρηση χωρίς, όπως υποστηρίζουν, επαρκή αιτιολόγηση, η οποία εμποδίζει την επίτευξη συμφωνίας για τη νέα συλλογική σύμβαση.

Παράλληλα, καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικές αυξήσεις για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η συνέχιση της εκκρεμότητας οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση του εργασιακού κλίματος.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για την ανανέωση της σύμβασης 2025–2027, οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι τα απεργιακά μέτρα θα κλιμακωθούν.