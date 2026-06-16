Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μια μαθήτρια από τη Βρετανία, μετά τη δημόσια αντίδρασή της σε δημοσιογράφο σχετικά με την προτεινόμενη απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα απαγορεύεται στα παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί η υγεία και η ευημερία τους.

Δημοσιογράφος του BBC βρέθηκε σε σχολείο του Preston προκειμένου να συνομιλήσει με μαθητές. Αφού άκουσε διάφορες απόψεις, άλλοτε θετικές και άλλοτε ουδέτερες, η απάντηση μιας μαθήτριας έκανε εντύπωση, αφού δεν μπορούσε να κρύψει την ενόχλησή της για το νέο μέτρο.

«Δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε πραγματικά. Νόμιζα ότι θα δίσταζε και θα έδινε περισσότερο χρόνο ή θα εξέταζε περισσότερο το θέμα, αλλά φαίνεται αρκετά αποφασισμένος, γι’ αυτό και δεν είμαι σίγουρη ότι συμφωνώ μαζί του», είπε αρχικά.

Στην ερώτηση για το πόση ώρα περνάει μπροστά από μια οθόνη, η μαθήτρια απάντησε: «Εννέα ώρες».

Τότε η δημοσιογράφος τη ρώτησε τι θα κάνει πλέον με τον ελεύθερο χρόνο της, αφού δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Η νεαρή της απάντησε με έκδηλη την απογοήτευση στο πρόσωπό της: «Θα κοιτάζω τον τοίχο».

A UK student's reaction is going viral after Prime Minister Keir Starmer said Britain will ban children younger than 16 from using social media.



During a BBC interview, the student revealed her screen time was nine hours over the weekend. When asked how she'd fill all that extra… pic.twitter.com/JolEWaoQDm June 15, 2026

Η Βρετανία «κόβει» Snapchat, TikTok και Instagram στους έφηβους

Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση Στάρμερ θα επιβάλει περιορισμούς στις πλατφόρμες στοιχηματισμού και ζωντανού streaming, καθώς αυτοί «οι ιστότοποι τζόγου επιτρέπουν σε ξένους να επικοινωνούν με παιδιά», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Οι αλλαγές θα «δώσουν πίσω στα παιδιά την παιδικότητά τους» δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, παρουσιάζοντας μέτρα εναντίον πλατφορμών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Snapchat, TikTok και Instagram.

«Είναι για εμένα ξεκάθαρο ότι μια πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα κάνει τεράστια διαφορά, θα κάνει τα παιδιά μας ασφαλέστερα, θα κάνει τα παιδιά μας πιο χαρούμενα, θα τους δώσει περισσότερο χρόνο, περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη ελευθερία να μεγαλώσουν, περισσότερες ευκαιρίες», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Πηγή: iefimerida.gr