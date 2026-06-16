Η Μονάδα Υγειονομικών Υπηρεσιών (Joint Services Health Unit – JSHU) των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) παρέδωσε στις 15 Ιουνίου 14 παγίδες κουνουπιών σε κοινότητες που γειτνιάζουν με τους υγροτόπους του Ακρωτηρίου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για μείωση της όχλησης και των κινδύνων που προκαλούνται από τα κουνούπια.

Στην τελετή παράδοσης παρευρέθηκαν αξιωματούχοι της Διοίκησης των ΒΒ, καθώς και εκπρόσωποι του Δήμου Κουρίου, ο οποίος έλαβε 10 παγίδες και του Δήμου Λεμεσού, ο οποίος έλαβε τέσσερις.

Η Αλυκή Ακρωτηρίου και οι γύρω ελώδεις εκτάσεις αποτελούν το μεγαλύτερο σύμπλεγμα υγροτόπων στην Κύπρο και σημαντικό σταθμό για εκατοντάδες είδη αποδημητικών πτηνών. Παρότι η περιοχή προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, αποτελεί επίσης χώρο αναπαραγωγής κουνουπιών, παρά το πρόγραμμα καταπολέμησης τους που εφαρμόζει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η JSHU.

Η Διοικητής της JSHU, Λοχαγός Helen Tokaiqali, δήλωσε: «Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης κουνουπιών, εφαρμόζουμε ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα παγίδευσης, με 14 παγίδες να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.

«Στόχος είναι η μείωση της όχλησης από τα κουνούπια στις τοπικές κοινότητες, μέσω περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων που σέβονται την ανθρώπινη και ζωική υγεία, καθώς και το φυσικό περιβάλλον».

Η Εντομολόγος των BB, Δρ Κέλλυ Μαρτίνου, πρόσθεσε: «Σε εβδομαδιαία βάση θα παρακολουθούμε και θα αναλύουμε στο εργαστήριο μας τα είδη κουνουπιών που συλλέγονται από τις παγίδες.

«Παράλληλα, οι πολίτες θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να μην παραμένουν στάσιμα νερά στις ιδιωτικές τους ιδιοκτησίες, καθώς μπορούν να αποτελέσουν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Συνιστάται επίσης η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας, όπως η χρήση εντομοαπωθητικών, ιδιαίτερα κατά τις ώρες του σούρουπου και της αυγής».

Εκ μέρους της Διοίκησης των ΒΒ, ο Αναπληρωτής Πολιτικός Διοικητής Ακρωτηρίου, Αντώνης Αντωνιάδης, ανέφερε: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνω την επίσημη παράδοση των παγίδων κουνουπιών από την Ανώτατη Πολιτική Διοικήτρια των ΒΒ, Fleur Thomas, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Διοίκηση στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και στη συνεργασία μας με τις τοπικές αρχές.

«Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη λειτουργία των παγίδων και ευχαριστώ όλα τα μέλη της Ομάδας Ελέγχου Κουνουπιών για τη συνεχή συμμετοχή και συνεργασία τους».

Οι Δήμοι Κουρίου και Λεμεσού θα είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των παγίδων, ενώ η JSHU θα συνεχίσει την παρακολούθηση και τη συλλογή δειγμάτων για σκοπούς επιτήρησης, κοινοποιώντας τα ευρήματα της στους αρμόδιους εμπειρογνώμονες της Κυπριακής Δημοκρατίας.